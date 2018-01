Novo bar da Vila Madalena tem drinques inspirados em pontos históricos da cidade

Foto: Cris Cartaxo

Aberto há dois meses, o Pátio SP fica no mesmo imóvel do extinto Favela Bar. Com clima despojado, o novo ambiente tem mesas e bancos feitos de paletes de madeira, garrafas com LED iluminando o salão e um jardim vertical próximo ao balcão.

O samba marca presença no bar com letras impressas nos jogos americanos. E também na trilha sonora aos sábados – músicos tocam clássicos do estilo, a partir das 15h, e é servido um bufê de feijoada (R$ 49,90). A casa ainda tem música ao vivo variada nas noites de quarta e sexta-feira.

Entre os drinques, há clássicos e criações assinadas pelo bartender João Vieira, com nomes inspirados em pontos históricos da cidade. O ‘Pátio do Colégio’ (R$ 24) é leve e saboroso, com vodca, infusão de amora, purê de morango, lichia, aipo e bitter de laranja. Outra opção é o ‘Largo São Francisco’ (R$ 26), com gim, suco de limão-siciliano, gengibre e licor de amora.

O cardápio também inclui dois drinques não alcoólicos: o ‘Mó Suave’ (R$ 18), uma versão abstêmia do mojito; e o ‘Frescão’ (R$ 18), com limão- siciliano, canela, hortelã e chá de pêssego.

Entre os petiscos, vale provar o ‘Hamburguinho no Capricho’ (R$ 42,90; 8 unid.), com carne de fraldinha, queijo prato, broto de alfafa, cebola roxa, pimentões e maionese da casa. Há também pratos com a picanha argentina (R$ 99, para dois).

ONDE: R. Mourato Coelho, 1.272, V. Madalena, 2386-0908. QUANDO: 17h/1h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/23h; fecha 2ª). QUANTO: Cc.: A, M e V. Cd.: A, M e V