Foto: divulgação

Novas massas frescas e recheadas entram na linha de produção da Pastagrano, como o manicotti de cordeiro com hortelã (R$ 40, 400g; foto). O cappelli de taleggio com compota de figo (R$ 30, 400g) e o fagottini de boursin de cabra com pera (R$ 35, 400g) também estão entre as estreias da casa.

R. Jaime do Espírito Santo, 83, Jd. Marajoara, 5523-0512.