Shows com Passo Torto ao lado de Ná Ozzetti, Eduardo Gudin e o concerto de Os Músicos de Capella são as principais atrações musicais da semana

Em agosto de 2014, o grupo Passo Torto e a cantora Ná Ozzetti se uniram no projeto Ocupação: Música, do Sesc Santo Amaro. O resultado do trabalho conjunto tomou forma no mês passado com o álbum ‘Thiago França’ – nome do saxofonista com o qual membros do quarteto formado por Kiko Dinucci, Marcelo Cabral, Rodrigo Campos e Romulo Fróes fazem trabalhos paralelos. Seu lançamento ocorre no mesmo palco que o originou. No show, eles interpretam as dez músicas do CD. Três delas – ‘Onde É que Tem?’, ‘Este Homem’ e ‘Bloco Torto’ – têm melodias feitas por Ná sob letras dos membros da banda. Tensões melódicas e líricas estão expressas em canções como ‘Beth’, que retrata a morte da personagem-título, e ‘O Cadáver’, que encerra o disco.

ONDE: Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000.

QUANDO: hoje (7), 21h; sáb.(8), 20h.

QUANTO: R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Eduardo Gudin e Paulo César Pinheiro estão juntos no show em que o primeiro lança seu 16º álbum, ‘Eduardo Gudin & Notícias dum Brasil 4’. Além de Pinheiro e do grupo que o acompanhou nas gravações, Gudin recebe Fabiana Cozza.

ONDE: Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000.

QUANDO: 5ª (13), 21h.

QUANTO: R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dirigidos pelo violinista Luis Otávio Santos (foto), Os Músicos de Capella são atração da Cultura Artística. Eles apresentam repertório do período barroco. Os violinistas Amandine Solano e Alexey Fokin participam do concerto.

ONDE: Masp. Grande Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, Bela Vista, 3266-3645.

QUANDO: 4ª (12), 21h.

QUANTO: R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.