Passeios para comemorar o Dia dos Pais

+ Em Vermelho (abaixo), Antonio Fagundes divide o palco com o filho, Bruno. A peça retrata o artista Mark Rothko e seu assistente. 80 min. 12 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. Dom., 18h. R$ 60/R$ 80.

Foto: Caio Galucci

+ No Museu da Casa Brasileira, o Música no MCB comemora o centenário de Frank Sinatra com um show da banda Oito Notas Produções Musicais. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, 3026-3913. Dom. (14), 11h. Grátis.

+ Indicado ao Oscar, O Enigma de Andrômeda (1971) e suas curiosidades científicas ganham sessão comentada pelo professor Francisco Dagasperi. MIS. Auditório (66 lug.). Dom. (14), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes)

+ No Pinafamília, há visitas guiadas e lúdicas pelo acervo da Pinacoteca. Aproveite para ver ‘Fora da Ordem’, de arte contemporânea europeia. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. Dom., 10h/17h30 (Pinafamília: 11h/15h). R$ 6.

+

Foto: Silvia Masini/Div.

A Orquestra Sinfônica Municipal, regida por John Neschling, faz apresentação no Festival Beethoven, interpretando sinfonias compostas por ele. O pianista Ricardo Castro participa do concerto. Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Dom. (14), 17h. R$ 25/R$ 90.

+ O Coral da Gente faz concerto com clássicos da MPB. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (14), 11h. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria).

+ Elton John Tribute é show em que o cover Rogério Martins interpreta os sucessos do ícone. Teatro Bradesco (1.439 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. Dom. (14), 20h. R$ 60/R$ 120.

+ Solistas da Academia de Ópera do Theatro São Pedro apresentam clássicos compostos por autores russos. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Dom. (14), 17h. R$ 10.

Foto: Werther Santana/Estadão

+ No Espaço Olavo Setubal (acima), mil peças, entre obras de arte e objetos, contam a história do Brasil. Há visitas guiadas (é só se inscrever na recepção). Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, 2168-1777. Dom., 11h/20h. Grátis.

+ A peça O Pai, com Fulvio Stefanini, mostra a relação de uma filha e um pai a envelhecer. Em cena, o ator é dirigido por seu filho, Leo Stefanini. 80 min. 12 anos. Masp (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, 3149-5959. Dom., 19h30. R$ 60/R$ 80.

+ Febre na cidade, os jogos de fuga são diversão para toda a família. Neste fim de semana, no Escape Hotel, os pais não pagam para jogar em um dos três roteiros de salas. Mas não se esqueça de fazer uma reserva. Av. Pedroso de Moraes, 832, Pinheiros, 3637-0007. Dom., 10h/23h. R$ 79 (por pessoa).

+ Que tal um Dia dos Pais mais zen? No Sesc Vila Mariana, a vivência Yoga Para Pais e Bebês ensina a prática em conjunto para pais e filhos pequenos, de até 3 anos. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (14), 10h30. Grátis.

+ No Sesc Pompeia, clássicos infantis dos anos 1980 e 1990 estão no projeto Cinemini. Neste domingo (14), é exibido ‘Os Fantasmas Se Divertem’, de Tim Burton. R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (14), 12h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Foto: Guga Melgar

+ Uma novidade para os fãs de Luiz Fernando Guimarães: ele chega à cidade neste fim de semana com sua nova peça, O Impecável (acima). Nela, o ator interpreta oito personagens femininas, sem qualquer figurino ou maquiagem. 60 min. 14 anos. Teatro Gazeta (700 lug.). Av. Paulista, 900, 3253-4102. Dom., 20h. R$ 90.

+ O clássico do cinema Doze Homens e Uma Sentença ganhou versão teatral dirigida por Eduardo Tolentino. Nele, um júri decide se condena à morte um jovem. 100 min. 12 anos. Teatro Tucarena (300 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8453. Dom., 19h. R$ 60.