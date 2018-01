Nove passeios e atrações infantis para esta semana em SP

AÇÃO

Ski Mountain Park

Localizado em São Roque, a 54 km da capital, é um parque de esqui e de snowboard com neve artificial (R$ 40, 30 min.). Há também teleférico e tobogã (R$ 8, cada), arvorismo (R$ 30), arco e flecha (R$ 15), torre de escalada (R$ 20), patinação (R$ 30, 30 min.) e paintball (R$ 30). Estr. da Serrinha, km 3, São Roque-SP, 4712-3299. 10h/17h (fecha 2ª). Fecha dom. (31) e 2ª (1º). Acesso ao parque: R$ 10 (por pedestre)/R$ 30 (por veículo). Inf.: www.skipark.com.br

CIRCO

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Circo de Bonecos

Da companhia homônima e com direção de Teka Queiroz, o espetáculo conta a história de dois amigos que decidem brincar na sala de visitas e recriar o mundo do circo a partir de brincadeiras infantis. 55 min. Livre. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (29) e sáb. (30), 12h. R$ 6/R$ 20.

MUSEU

Sabina Escola Parque do Conhecimento

O esqueleto de Tiranossauro Rex em tamanho real (único na América Latina) divide espaço com 150 atrações, como telescópios para observação do sol, simulador de fenômenos da natureza e mesas com fósseis táteis. Na programação de férias, oficinas de origami, cinema e astronomia ocorrem de 3ª a 6ª, em vários horários; aos sábados e domingos, às 11h, tem sessões de cinema infantil. R. Juquiá, s/nº (entrada na altura do nº 135), V. Eldízia, Santo André-SP, 4422-2000. 9h30/17h30 (fecha 2ª). Fecha de 6ª (29) a 2ª (1º). R$ 20 (crianças até 5 anos, grátis). Inf.: bit.ly/SabFérias18

MÚSICA

JazzBB

Com shows voltados tanto para pais quanto para filhos, a programação deste sábado (30) apresenta New Orleans Jass Band, que toca clássicos do jazz em volume reduzido. Há um bufê para brunch durante o evento. 90 min. Livre. JazzB. R. Gal. Jardim, 43, República, 3257-4290. Sáb. (30), 12h30. R$ 25 (até 10 anos, grátis; de 11 a 15 anos, R$ 12,50). Bufê: R$ 45 (até 7 anos, grátis; de 7 a 15 anos, R$ 20).

TEATRO

Azulindo

Da Cia. Serafin de Teatro, a peça aborda a poluição dos oceanos a partir de uma menina que se comunica com animais por meio de uma concha. 20 min. Livre. Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (30), 12h, 13h, 14h, 15h, 16h e 17h. Grátis.

PASSEIOS

Casa Mário de Andrade

O espaço é a antiga moradia de Mário de Andrade. Além de receber eventos culturais e oficinas, também possui uma mostra permanente sobre a vida do escritor, com curadoria de Carlos Augusto Calil. Casa Mário de Andrade. R. Lopes Chaves, 546, Barra Funda, 3666-5803. 10h/18h (fecha dom. e 2ª). Fecha sáb. (30) e dom. (31). Grátis.

Fonte do Ibirapuera

As sessões diárias do tradicional show de luzes contam com uma sequência de canções natalinas, como ‘Happy XMas (War Is Over)’, de John Lennon, e trechos de ‘Boas Festas’, na voz de Maria Bethânia, e ‘O Velhinho’, interpretada por Dominguinhos. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Ibirapuera. 2ª a dom., 20h30, 21h e 21h30. Grátis. Até 6/1.

Quiksilver Summer Experience

Na Riviera de São Lourenço, o projeto reúne atividades esportivas em uma arena com aulas de ioga, pilates e funcional, mini-rampa de skate e apresentações diárias de DJs e bandas de surf music, pop rock e reggae. O espaço também vende hambúrgueres e comida japonesa. Av. da Riviera, 1.256, Bertioga, 97970-7124. 17h/1h (a partir de 8/1: 5ª a dom., 17h/1h). Grátis. Até 18/2. Inf.: bit.ly/QuikSummer17

Terrários: Jardins em Miniatura

Na oficina, o público aprende a criar pequenos jardins dentro de potes de vidro – é necessário levar seu próprio pote. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail: inscricao@itaquera.sescsp.org.br. Sesc Itaquera. Viveiro. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Sáb. (30), 14h/16h. Grátis.