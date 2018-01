Passeio “mal-assombrado” pelo Centro é uma das dicas de passeios para esta semana

+ O SP Haunted Tour circula pelo centro antigo da cidade com o ‘comissário- fantasma’ Ângelo, que conta lendas urbanas da metrópole. O tour noturno dura cerca de duas horas, a bordo de um ônibus de 40 lugares. O circuito, com ponto de encontro em frente ao Hotel Tryp Paulista, passa por locais como o Cemitério da Consolação e a Catedral da Sé. As reservas devem ser feitas por telefone. R. Haddock Lobo, 294, Cerqueira César, 99241-5239. Sáb. (20) e 27/1, 19h e 21h30. R$ 80. Inf.: www.sphtour.com

Free Walking Tour LGBT #3

O coletivo LGBTT.me conduz um passeio de duas horas e meia para explorar pontos importantes da cidade na história da comunidade LGBT, como o Largo do Arouche e o Museu da Diversidade. O ponto de encontro será na estação de metrô Santa Cecília, em frente à paróquia de mesmo nome. Lgo. Santa Cecília, s/nº, Santa Cecília. 5ª (25), 16h. Grátis.

Jardim Secreto Fair

Nesta edição da feira de pequenos produtores, a curadoria mantém segredo – os 200 participantes só serão revelados no local. São vendidos produtos de bem-estar e de moda. R. Conselheiro Carrão, 374, Bela Vista. 5ª (25), 12h/21h. Grátis.

Paulistanas 2018

O encontro reúne debates sobre consciência feminina. Nesta edição, participam nomes como Denice Santiago, criadora da Ronda Maria da Penha, e Monja Coen, líder espiritual budista. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (21), 13h/21h. R$ 50/R$ 100. Inf.: tinyurl.com/Paulistanas2018