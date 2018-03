'Pássaro Branco na Nevasca' é mistério adolescente

O norte-americano Gregg Araki faz um cinema pop e esquisito. Inseridos num universo juvenil, seus filmes têm sempre elementos bizarros, de alienígenas a jovens mórbidos. Não é a toa que Pássaro Branco na Nevasca esteja entre comédia, filme de terror e drama adolescente.

Na trama, Kat (Shailene Woodley) chega em casa e descobre, por meio do pai (Christopher Meloni), que a mãe (Eva Green) desapareceu. Mas é sua vida sexual morna com o namorado Phil (Shiloh Fernandez) o que mais a preocupa. Com a ajuda da terapeuta, Kat percebe a relação doentia que tinha com a mãe, uma entediada dona de casa suburbana. Apenas anos depois, quando a menina já cursa uma faculdade e sua mãe continua desaparecida, é que novos segredos sobre o sumiço vêm à tona.

O enredo parece simples –o que torna a narrativa interessante é o olhar de Araki. As atuações exageradas pendem para o assustador, enquanto a fotografia e a direção de arte mostram uma década de 1980 kitsch, com referências que incluem Depeche Mode e M. C. Escher. Entre situações cômicas ou absurdas – quando criança, Kat era literalmente tratada como um gato – há cenas de grande força dramática nessa sátira. Rafael Abreu