‘Pasolini’, de Abel Ferrara, está entre as estreias de cinema da semana

ESTREIAS

Beira-Mar chega ao Brasil depois de uma turnê bem sucedida. Elogiado em Berlim, ganhou o prêmio especial do júri e de melhor longa na mostra Novos Rumos do Festival do Rio, dedicada a filmes de diretores estreantes. No caso, os cineastas Marcio Reolon e Filipe Matzembacher, que assinam o filme

sobre a transformação de uma amizade.

O jovem Martin (Mateus Almada) viaja para uma casa de praia no inverno com Tomaz (Maurício Barcellos), um amigo próximo. Durante a viagem, a amizade dos dois parece desconfortável, com momentos de estranheza e desentendimento.

Só ao longo do filme é que se descobre o motivo dessa viagem, ao mesmo tempo em que a relação dos dois vai mudando. Trata-se de um filme contemplativo, que explora com beleza o desconforto dos dois personagens. Rafael Abreu

+ A morte de Pier Paolo Pasolini continua a assombrar a Itália, mas coube a um americano (embora de origem italiana), Abel Ferrara, reconstituir o último dia do cineasta.

No longa Pasolini, o diretor de ‘Evangelho Segundo São Mateus’ e outros títulos provocativos é interpretado por William Dafoe. A opção pelo último dia revela-se acertada, pois capta o turbilhão em que ele vivia. Envolvido nas polêmicas contra a Democracia Cristã, atribulado pela controvérsia do filme ‘Salò’, o Pasolini visto por Ferrara exibe energia inesgotável. E um senso de provocação afiado.Essa intensidade é muito bem captada por Dafoe, que até fica parecido, fisicamente, com o verdadeiro Pasolini.

Ferrara opta por uma linguagem onírica, como se a energia do personagem o deixasse permanentemente inebriado. Não se trata de uma biografia. É apenas um retrato, um comovente instantâneo. Luiz Zanin Oricchio

Após um filme de estreia elogiadíssimo (‘Elena’), a brasileira Petra Costa dirige outro documentário entre a ficção e a realidade, desta vez com a codireção da dinamarquesa Lea Glob. Olmo e a Gaivota explora a gravidez da atriz italiana Olivia Corsini, que descobre a gestação quando está a ponto de

estrelar ‘A Gaivota’, de Anton Chekhov.

Cidade de Deus – 10 Anos Depois, documentário de Cavi Borges e Luciano Vidigal, se volta para as mudanças nas vidas dos atores que participaram do longa de Fernando Meirelles e Kátia Lund. Mas não só. A partir de entrevistas com Alice Braga, Darlan Cunha e Douglas Silva, entre outros, ele também foca preconceito e ascensão social.

OUTRAS ESTREIAS

007 Contra Spectre (leia resenha aqui)

(Spectre, EUA-Reino Unido/2015, 148 min.) – Ação. Dir. Sam Mendes. Com Daniel Craig, Christoph Waltz, Ralph Fiennes. James Bond desvenda uma organização global sinistra enquanto o serviço de inteligência MI-6 sofre uma crise.

A Acusada

(Lucia de B., Holanda-Suécia/2014, 97 min.) – Drama. Dir. Paula van der Oest. Com Barry Atsma, Marwan Kenzari, Amanda Ooms, Annet Malherbe, Fedja van Huêt. Baseado numa história verídica, o enredo explora o caso de uma enfermeira acusada de matar bebês e idosos.

Depois de Tudo

(Brasil/2015, 104 min.) – Drama. Dir. João Araújo. Com Marcelo Serrado, Otávio Müller, Maria Casadevall. No longa baseado na peça do escritor Marcelo Rubens Paiva, Ney e Marcos, melhores amigos, se distanciam após um acidente. Os dois se reúnem anos depois, com a notícia de que uma paixão que compartilhavam, Bebel, está em coma.

A Floresta que Se Move

(Brasil/2015, 95 min.) – Drama. Dir. Vinícius Coimbra. Com Gabriel Braga Nunes, Ana Paula Arósio, Nelson Xavier. Na releitura da peça clássica do dramaturgo britânico Shakespeare, ‘Macbeth’, Elias é um empresário de um grande banco brasileiro. A profe-cia de uma flautista que se diz vidente o põe numa rota ambiciosa, mas sangrenta, rumo ao topo da empresa.

Olmo e a Gaivota

(Brasil-Dinamarca-França-Portugal-Suécia/2014, 87 min.) – Documentário. Dir. Petra Costa e

Lea Gob. No filme da brasileira Petra Costa (‘Elena’) e da dinamarquesa Lea Glob, a italiana Olivia descobre sua gravidez quando está prestes a encenar ‘A Gaivota’, de Chekhov.

Pasolini

(Pasolini, França-Itália-Bélgica/2014, 84 min.) – Drama. Dir. Abel Ferrara. Com Willem Dafoe, Ninetto Davoli, Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Maria de Medeiros. O longa acompanha o último dia de vida do cineasta italiano Pier Paolo Pasolini (Willem Dafoe).

Ruth & Alex

(5 Flights Up, EUA/2014, 92 min.) – Drama. Dir. Richard Loncraine. Com Diane Keaton, Morgan Freeman, Cynthia Nixon. Casados há 40 anos, Ruth e Alex assistem às transformações no bairro em que moraram por décadas, enquanto se mudam do lugar.

O Último Poema

(Brasil/2015, 71 min.) – Documentário. Dir. Mirela Kruel. O documentário conta a história de Helena Maria Balbinot, professora do interior que manteve correspondência por mais de 20 anos com o poeta Carlos Drummond de Andrade.