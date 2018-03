Parte da obra de Stanley Kubrick é exibida no Caixa Belas Artes

Em comemoração aos 40 anos de lançamento de ‘Barry Lyndon’, o Caixa Belas Artes exibe os seis últimos filmes do diretor até 4ª (8). Em todas as sessões será sorteados o livro ‘Conversas com Kubrick’, de Michel Ciment.

Hoje (3):

15h10 – Laranja Mecânica (1971).

20h40 – O Iluminado (1980).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sáb. (4):

14h30 – Barry Lyndon (1975).

20h10 – Laranja Mecânica (1971).

22h50 – De Olhos Bem Fechados (1999).

Dom. (5):

14h30 – 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968).

19h40 – Nascido Para Matar (1987).

2ª (6):

15h – O Iluminado (1980).

20h10 – De Olhos Bem Fechados (1999).

3ª (7):

15h30 – Nascido Para Matar (1987).

20h10 – Barry Lyndon (1975).

4ª (8):

15h – De Olhos Bem Fechados (1999).

20h10 – 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968).

Serviço: Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2423, metrô Paulista, 2894 -5781. R$ 22.