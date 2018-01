Parque do Carmo comemora florada das cerejeiras; confira outros festivais da semana

38ª Festa das Cerejeiras

Neste fim de semana, contemple a florada das inúmeras cerejeiras do Parque do Carmo. A temporada é celebrada pela Festa das Cerejeiras, que está em sua 38ª edição. A programação tem feira gastronômica e apresentações tradicionais japonesas. Av. Afonso Sampaio Souza, 951, portão 3, Itaquera. Hoje (5), 12h/17h; sáb. (6) e dom. (7), 9h/17h. Grátis.

Design Weekend – DW!

Em seu 5º ano, o festival de design leva mais de 250 ações a diferentes espaços da cidade. Entre os destaques da programação, o Jockey Club (Av. Lineu de Paula Machado, 1.173, Jd. Everest) recebe importantes nomes da área durante a feira ‘Made’. 4ª (10) a 14/8. Programação: www.designweekend.com.br

Festival Nacional do Bacon

O bacon está em grande parte das receitas das barracas que participam do festival, o que inclui até quitutes doces e cerveja. O evento também tem área com atrações infantis. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. Sáb. (6) e dom. (7), 10h/21h. Grátis.

Festa da Nossa Senhora Achiropita

Em sua 90ª edição, a tradicional festa ocupa as ruas do Bexiga aos fins de semana. Das barraquinhas, saem deliciosas comidas típicas italianas, como a famosa focaccia. Shows e atrações típicos também estão na programação. Ruas 13 de Maio, São Vicente e Dr. Luiz Barreto, Bexiga, 3106-7235. Sáb., 18h/0h; dom., 17h30/22h30. Grátis. Até 4/9.

Festival Árabe de Rua

Organizado pela União Nacional das Entidades Islâmicas, o festival funciona como a feira japonesa da Praça da Liberdade, com tendas e expositores de gastronomia típica e artesanato. Inicialmente nas ruas do Brás, o evento, agora, é no Parque Dom Pedro II. Pq. Dom Pedro II. Av. Mercúrio, s/n°, Brás. Sáb. e dom., 10h/20h. Grátis.