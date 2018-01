Parque Burle Marx tem programação especial para crianças no fim de semana

Foto: Mariana Chama/Divulgação

A tarde deste domingo (24) será de SlowKids, no Parque Burle Marx. O evento traz oficinas e atividades recreativas, além de uma área de food bike. Às 16h30, há show com os músicos Paula Santisteban e Eduardo Bologna. Parque Burle Marx. Av. D. Helena Pereira de Moraes, 200, V. Andrade, 3746-7631. Dom. (24), 14h. Grátis. Em caso de chuva, será cancelado.

Veja outros destaques do fim de semana:

Cinema

Ciranda de Filmes

A mostra de cinema com foco no público infantil chega à sua segunda edição. Neste ano, serão exibidos 50 filmes em dois espaços da cidade, com programação paralela de oficinas e atividades sobre o tema.

Cine Livraria Cultura. R. Pe. João Manuel, 100, Cerq. César, 3285-3696. Hoje (22) e sáb. (23), 10h/23h. Grátis.

CineSesc. R. Augusta, 2.075, Cerq. César, 3087-0500. Hoje (22), sáb. (23) e dom. (24), 10h/18h. Grátis.

Projeto Pipoca

O projeto da Rede Globo monta uma sala de cinema em bairros periféricos da cidade. Hoje (22), ele estará no Jardim São Luís, na zona sul. Serão exibidos os filmes ‘A Grande Família’ (classificação: 10 anos) e Amazônia (classificação: livre). Fábrica de Cultura. R. Antônio Ramos Rosa, 651, Jd. São Luís. Hoje (22), 10h e 15h. Grátis.

Livros

A Garagem

Com texto de Bea Pecci e ilustrações de Silvana Rando, o livro conta a história de uma menina que vivia isolada entre desenhos e cores até que recebe a notícia de que terá que ir à escola. No lançamento, haverá uma oficina com Márcia Brito e, mais cedo, um bate-papo sobre fotografia infantil com o professor André Carrieri. Livraria NoveSete (100 lug.). R. França Pinto, 97, V. Mariana, 5573-7889. Sáb. (23), 10h30 (bate-papo com André Carrieri) e 15h30 (lançamento do livro). Grátis.

O Silêncio em Apuros

Baseado no musical homônimo de Vanessa Prieto, o livro tem ilustrações de Marina Farina e conta a história do Silêncio. Ele vive no reino de Lugar Nenhum e Todos os Lugares e vai precisar de coragem para enfrentar o monstro Barulho. No lançamento, haverá piquenique e contação de histórias com Paula Bega. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. Dom. (24), 14h. Grátis.

Teatro

Estreias

Uma Arriscada Trama de Picadeiro e Asfalto

A história da arte circense é contada pelas aventuras de Dimbo, um vendedor de pipocas que sonhava ser artista de circo. Em um belo dia, ele decide largar tudo e seguir uma trupe. Circo Teatro Palombar. Dir. Adriano Mauriz. 60 min. Rec. da produção: livre. CCSP. Área de Convivência. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (23), 16h. Grátis. Até 30/5.

Última semana

A Rainha Procura…

Em um cenário de um grande tabuleiro de xadrez, uma triste rainha, ao lado de seu fiel escudeiro, tenta recuperar seu reino após uma batalha. Para isto, ela abre testes para bispos, cavalos, torres e peões. Cia. do Quintal. Dir. César Gouvêa. Com Rhena de Fraia, Dai Taiyu e outros. 50 min. Rec. da produção: a partir de 4 anos. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Dom. (24), 16h e 17h. R$ 5/R$ 17.