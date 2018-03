Parigi Bistrot inaugura no Shopping Cidade Jardim

Requintado: Salão envidraçado e com vista da cidade (Fotos: Fernando Sciarra/Estadão)

Mais um nome de peso engorda a – crescente – oferta de bons restaurantes em shoppings da cidade. Localizado na cobertura do Shopping Cidade Jardim, o fresquinho Parigi Bistrot carrega a expertise do Grupo Fasano, que se traduz no ambiente requintado, no serviço gentil e, principalmente, em sua cozinha afinada e saborosa.

O cardápio, não muito extenso, reúne clássicos de bistrô eleitos pelo restaurateur Rogério Fasano e executados pelo chef Wagner Resende, como ‘Vichyssoise’ e ‘Croque Monsieur’ (R$ 39, cada). Na seção dedicada aos ovos, destaque para o ovo mollet cozido por cinco minutos e servido com primoroso creme de lentilhas e parmesão (R$ 40). Já a seleção de principais traz mexilhões com batatas fritas (R$ 75); galeto com molho rôti e creme de espinafre (R$ 71); filé à chateaubriand (R$ 89); e três opções de massa (R$ 69, cada).

Boa pedida para conhecer a cozinha da casa, o almoço executivo inclui couvert, entrada, prato e sobremesa, por R$ 85. No salão envidraçado ou em uma das mesas do jardim externo, termine a refeição com o delicado mil-folhas (R$ 29) ou com ‘Crepe Suzette’ (R$ 26).

Mil-folhas (Foto: Fernando Sciarra/Estadão)

ONDE: Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro, 12.000, Jd. Panorama, 3198-9440.

QUANDO: 12h/15h e 19h/23h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.