Parigi Bistrot agora serve menu executivo no almoço

O Parigi Bistrot lança seu menu executivo com entrada, prato e sobremesa, por R$ 69. Servido no almoço, de 2ª a 6ª, traz duas opções de prato a cada dia. Às sextas-feiras, por exemplo, é servido o cabrito assado com batatas e vagem (foto). O ‘Boeuf Bourguignon’ é uma das pedidas na 4ª.

Confira as sugestões do menu executivo, servido de 2ª a 6ª (exceto feriados):

Segunda-feira

Entradas: salada da casa ou fricassé de cogumelos

Pratos principais: ‘Coq Au Vin’ (frango ao vinho tinto com champignon, cenoura e cebolinha) ou cappellini ao molho de tomate com berinjela, abobrinha, muçarela de búfala, manjericão e orégano

Sobremesas: éclair de chocolate com sorvete de creme ou frutas da estação

Terça-feira

Entradas: salada da casa ou tartar de peixe

Pratos principais: salmão assado ao molho de laranja ou arroz com lascas de pato ao molho de pimentas verdes

Sobremesas: sopa de morango ou frutas das estação

Quarta-feira

Entradas: salada da casa ou salmão marinado

Pratos principais: ‘Boeuf Bourguignon’ (carne guisada com vinho tinto com legumes) ou ‘Penne all’Arrabbiata’, ao molho de tomate apimentado com azeitonas pretas

Sobremesas: sorvetes do dia ou frutas da estação

Quinta-feira

Entradas: salada da casa ou salada de cuscuz com camarão

Pratos principais: ‘Cassoulet’, cozido de feijão branco com lombo de porco e pato, ou ‘Spaghetti all’Amatriciana’, com molho de tomate, cebola e guanciale

Sobremesas: pudim de pão ou frutas da estação

Sexta-feira

Entradas: salada da casa ou sopa de beterraba

Pratos principais: cabrito assado com batatas e vagem ou ‘Penne alla Puttanesca’, ao molho de tomate, anchova, alcaparra, azeitona pretas, manjericão e pimenta vermelha.

Sobremesas: musse de chocolate ou frutas da estação

Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro, 12.000, 3198-9440.