Parceria entre Steven Spielberg, Meryl Streep e Tom Hanks está entre as estreias da semana

Artista do Desastre

(The Disaster Artist, Estados Unidos/2017, 104 min.) – Comédia. Dir. James Franco. Com James Franco, Dave Franco, Seth Rogen. Cansados de serem rejeitados por Hollywood, um ator em ascensão e um sujeito excêntrico têm a ideia de produzir o próprio filme. 14 anos.

Encolhi a Professora

(Hilfe, Ich Hab Meine Lehrerin Geschrumpft, Alemanha, Áustria/2015, 101 min.) – Comédia. Dir. Sven Unterwaldt. Com Anja Kling, Oskar Keymer, Lina Hüesker. O jovem Felix Vorndran tenta pregar uma peça na diretora da escola, que o persegue. Mas algo dá errado e ele acaba encolhendo-a. 10 anos.

Maze Runner: A Cura Mortal

( Maze Runner: The Death Cure, Estados Unidos/2018, 141 min.) – Aventura. Dir. Wes Ball. Com : Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster. No terceiro filme da franquia, Thomas precisa encontrar a cura para uma doença mortal. 12 anos.

Peixonauta – O Filme

(Brasil/2016, 77 min.) – Animação. Dir. Kiko Mistrorigo, Célia Catunda. Com Fábio Lucindo, Fernanda Bullara, Celso Alves. Peixonauta, Marina e Zico viajam para a cidade grande em busca do Dr. Jardim, mas, quando chegam lá, são surpreendidos por um grande mistério. LIVRE.

A Repartição do Tempo

(Brasil/2016, 100 min.) – Comédia. Dir. Santiago Dellape. Com Eucir de Souza, Edu Moraes, Bianca Müller. Uma máquina do tempo é a chave para um chefe de repartição pública fazer com que seus funcionários realmente trabalhem. 14 anos.

Sem Fôlego

(Wonderstruck, Estados Unidos/2017, 117 min.) – Drama. Dir. Todd Haynes. Com Oakes Fegley, Millicent Simmonds, Julianne Moore. A vida de dois jovens surdos, que vivem em épocas diferentes, está interligada por um livro de curiosidades que os leva ao Museu de História Natural. 10 anos.

The Post – A Guerra Secreta

(The Post, Estados Unidos/2017, 115 min.) – Drama. Dir. Steven Spielberg. Com Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson. Conta a história por trás do Pentagon Papers, documento com informações militares sigilosas sobre ações dos EUA na Guerra do Vietnã. 12 anos.

Visages, Villages

(Visages Villages, França/2016, 89 min.) – Documentário. Dir. Agnès Varda, JR.

Com Jean-Luc Godard, JR, Laurent Levesque. Dois nomes da cultura fotográfica e cinematográfica documentam a experiência de uma viagem pelo interior da França. 10 anos.

