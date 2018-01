Parada LGBT ocupa a Paulista no domingo e inspira festas e atrações culturais pela cidade

Foto: Felipe Rau/Estadão

A Parada do Orgulho LGBT chega à sua 21ª edição tendo como mote a importância do Estado laico. Neste domingo (18), passarão pela Paulista 19 trios elétricos com artistas que apoiam a causa gay, como Daniela Mercury e Anitta. Os horários específicos de cada atração não foram divulgados – a ideia é que o público aproveite o desfile todo. A seguir, confira detalhes do evento e uma entrevista com a presidente da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, Claudia Regina. Ah, também montamos uma agenda cultural temática. André Carmona, Celso Filho e Renato Vieira

ALGUNS DESTAQUES

+ Depois de animar o carnaval e a Virada Cultural, Daniela Mercury (foto abaixo) volta à cidade para esta Parada.

Foto: Gabriela Biló/Estadão

+ O trio da festa Chá da Alice terá o funk de Anitta, o axé de Márcia Freire e o sertanejo de Naiara Azevedo.

+ O Vale do Anhangabaú recebe, após o desfile, a cantora pop Tâmara Angel e outros artistas LGBT.

DICAS E INFORMAÇÕES

+ A Parada começa às 12h, no vão livre do Masp, e segue pela Avenida Paulista até a Rua da Consolação.

+ Após descer toda a Consolação, o desfile chega à Praça Franklin Roosevelt, onde é encerrado às 18h.

+ Use transporte público – haverá interdição de vias da região já a partir das 10h, horário da concentração.

+ A estimativa de público para esta edição é de 2 a 3 milhões de pessoas – cerca de 600 mil vindas de fora

+ O trajeto terá apoio de 700 banheiros químicos, postos médicos, ambulâncias, policiais e bombeiros

+ A Delegacia de Crimes de Intolerância estará de prontidão, caso haja algum episódio de preconceito.

ESTÁ NO PAPO, com Claudia Regina

O Estado Laico é o tema deste ano. Por quê? A violência e a intolerância estão aumentando, e o conceito de que ‘Deus não aprova’ os LGBT está se fortalecendo, com a mistura de política e religião.

Qual sua avaliação sobre o papel da Parada na sociedade? Colocamos direitos em pauta e conseguimos resultados. Mas parece que a gente foi, e agora volta para trás.

Quais barreiras ainda precisam ser vencidas? Temos de formar uma geração consciente, sem preconceito, o que só vem com boa educação.

PROGRAMAÇÃO PARALELA

Foto: Vitrine Filmes

+ O filme Divinas Divas (foto acima), sobre a primeira geração de artistas travestis do Brasil, ganha exibição no Cine Debate, do CPF Sesc. Após a sessão, Leandra Leal, que estreia como diretora no longa, fala com o público. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. Sáb. (17), 15h. Grátis (inscrição pelo site: sescsp.org.br/cpf).

+ Bilhar, carteado, natação, futebol feminino e outras modalidades farão parte do 1º Jogos da Diversidade LGBT. O evento também receberá shows e apresentações de dança. Complexo Desportivo do Ibirapuera. R. Abílio Soares, 1.480, Paraíso, 3439-2001. Sáb. (17), 9h/20h. Grátis (inscrições pelo link: bit.ly/diverjogos).

+ O Mirante 9 de Julho organiza programação ‘pré-Parada’. O happy hour do espaço nesta sexta (16) terá discotecagem do coletivo Quédizê. Já no sábado (17) haverá DJs, concurso de drags e debate com ativistas. R. Carlos Comenale, s/nº, metrô Trianon-Masp, 3111-6330. 6ª (16), 18h/22h; sáb. (17), 15h30/22h. Grátis.

+ Por meio da tradicional queimada, o Campeonato Interdrag de Gaymada propõe uma atividade de interação social e discute questões relativas à diversidade sexual no espaço público. Entre as partidas, há intervenções do Coletivo Toda Deseo. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (17) e dom. (18), 14h. Grátis.

Foto: Rafael Roncato

+ Na estação República do Metrô, o Museu da Diversidade Sexual apresenta a ‘Mostra Diversa’. São obras de 17 artistas, como Rafael Roncato – que exibe um ensaio fotográfico da cartunista Laerte (foto acima). R. do Arouche, 24, piso mezanino, metrô República, 3882-8080. 10h/20h (fecha 2ª). Fecha dom. (18). Grátis.

+ A Pinacoteca convida o artista Rodolpho Parigi para duas ações. Nesta sexta (16), às 17h, ele encarna Fancy Violence numa performance. No sábado (17), às 16h, faz visita guiada abordando o homoerotismo em obras do museu, como esta tela de Henrique Bernardelli (foto abaixo). Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. R$ 6 (sáb., grátis).

Foto: Isabella Matheus

+ No musical O Meu Lado Homem, um Cabaré d’Escárnio, o ator Luis Mármora vive Sápata Magáli – apresentador transgênero de um cabaré decadente, que relembra sua vida. Biblioteca Mario de Andrade. R. da Consolação, 94, República, 3775-0002. Sáb. (17), 20h. Grátis (retirar ingresso 40 min. antes).

+ O Itaú Cultural aborda a diversidade na mostra ‘Todos os Gêneros’, com debates, filmes e espetáculos. O monólogo ‘O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu’, com Renata Carvalho, tem sessão neste sábado (17), às 20h. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 25/6. Inf.: bit.ly/TdGeneros

Foto: Dennis Bouman

+ Criado na Holanda, o Festival Milkshake (foto acima) terá sua primeira edição no Brasil. Ao todo, serão 14 horas de evento, com shows, DJs e até blocos de carnaval. Entre as atrações musicais, estão Jaloo, Karol Conká e Pabllo Vittar. Av. Francisco Matarazzo, 678, Barra Funda. 6ª (16), 16h/6h. R$ 200/R$ 399. Vendas pelo site: bit.ly/mshake2017

FESTAS E BALADAS

Foto: Marcos Oliveira

+ Além de passar com seu trio pela Avenida Paulista, a festa Chá da Alice (foto acima) faz edição no sábado (17) com discotecagem de Giordanna Forte e Babi Deedjay, e show de Márcia Freire. Via Matarazzo. Av. Francisco Matarazzo, 764, Água Branca, 3868-4442. Sáb. (17), 23h30. R$ 35/R$ 80. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

+ Popular na noite paulistana, a festa Tenda tem edição na L’Amour. A música eletrônica fica por conta da dupla de DJs GeY. Também são convidadas as performers Aretha Sadick e Ivana Wonder. R. Bento Freitas, 366, República. Sáb. (17), 23h59. R$ 20/R$ 30. Inf.: bit.ly/Tenda1706

+ O Beco 203 promove festa beneficente em prol da Casa 1, que funciona como centro cultural e abrigo para pessoas que foram expulsas de casa por ser LGBT e mulheres em situação de vulnerabilidade. Haverá set de DJs e performances de drags. R. Augusta, 609, metrô Consolação, 3969-0203. Sáb. (16), 23h. R$ 25/R$ 70.

+ Dedicada à tribo gay dos ‘ursos’ e seus admiradores, a festa quinzenal Ursound terá duas edições neste fim de semana de Parada Gay. Espaço 555. Av. São João, 555, República. 6ª (16), 23h. R$ 35/R$ 40. Audio Club. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca. Sáb. (17), 23h. R$ 35/R$ 60.

Foto: Marcos Oliveira

+ A boate The Week (foto acima) recebe a Papa Party, que integra a programação do projeto de música eletrônica Eterna Festival. Edson Pride, Nathy Valverde, Suri e Las Bibas From Vizcaya discotecam. R. Guaicurus, 324, Lapa, 3868-9944. Dom. (18), 17h. R$ 30 (1º lote). Vendas pelo site: ww.theweek.com.br