O Uol Burger Fest começa nesta sexta (17) em mais de 90 casas da capital, entre lanchonetes, bares e restaurantes, que servem hambúrgueres especiais, de R$ 15 a R$ 57, até 1º/7.

Programe-se: o encerramento do festival vai reunir barracas e food trucks por 30 horas – das 12h do dia 2/7 até as 18h do dia 3/7. Urban Stage. R. Voluntários da Pátria, 355, Santana.

Confira alguns sanduíches desta edição: