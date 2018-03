Para o Dia da Criança, um roteiro com música, teatro e brincadeiras para aproveitar em SP

Por Humberto Abdo (especial para o Estado)

Nesta 5ª (12), a cidade recebe programação voltada ao Dia da Criança, com shows, espetáculos teatrais, brincadeiras e até ações especiais em restaurantes.

MÚSICA

Covers de bandas clássicas participam do 1º Festival Nacional Rock For Kids, com conjuntos que homenageiam nomes como The Beatles, AC/DC e Kiss. 240 min. Livre. Teatro Alfa (1.118 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. 5ª (12), 15h. R$ 50/R$ 100.

Aventuras Cantadas (Foto: Pino Gomes)

Em Aventuras Cantadas, a dupla Manaká Passarinheiro (foto) conduz um ‘espetáculo-show’ com 13 canções originais e recursos de teatro e contação de história. No palco, eles exploram o universo em busca de vida feliz em outros planetas. 60 min. Livre. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. 5ª (12), 15h. R$ 60.

Numa mistura de show com aula de música, Barbatuquices convida o público a interagir com o grupo Barbatuques, que usa o próprio corpo como instrumento de percussão. No repertório, alguns de seus maiores sucessos. 50 min. Livre. Sesc Parque Dom Pedro II. Pça. São Vito, s/nº, 3311-9651. 5ª (12), 15h.

Pato Fu (Foto: Dudi Polonis)

No lançamento do álbum ‘Música de Brinquedo 2’, o Pato Fu apresenta mais versões de clássicos do pop nacional e internacional, tocados com brinquedos e instrumentos em miniatura. 90 min. Livre. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª (12), 14h e 18h. R$ 12/R$ 40.

Grupo Trii (Foto: Arnando J.G. Torres)

Cheio de brincadeiras, o show do Grupo Triii (foto) é composto por canções tradicionais do universo infantil e composições do próprio grupo, como ‘O Tomate e o Caqui’, ‘Vira Virou’ e ‘A E I O U’. 60 min. Livre. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3448-5061. 5ª (12), 15h. R$ 40/R$ 80.

A banda Pequeno Cidadão aposta no gênero pop rock, com brincadeiras no palco e letras que exploram o universo infantil. Em apresentação especial para o feriado, eles cantam algumas das músicas do primeiro trabalho. 90 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Praça de Convivência. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 5ª (12), 16h. Grátis.

Quarteto Fera Neném (Foto: Luís Dávila)

O quarteto Fera Neném (foto) apresenta um repertório autoral que inclui músicas como ‘O Voo do Jacaré’ e ‘Morfeu’. Entre as influências do grupo, estão rock, reggae, baião e até fado. 90 min. Livre. Sesc Santo Amaro. Praça. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 5ª (12), 17h. Grátis.

ATIVIDADES E BRINCADEIRAS

No Itaú Cultural, o Parque Sensorial de Bambu estimula as crianças com estações de brincar, das 11h às 17h. Às 11h30, tem a contação ‘Bichos com Fome de Histórias’, com a atriz Letícia Liesenfeld. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (12), 11h/17h. Grátis. Inf.: bit.ly/ItaúCri

No CCBB, um personagem interage com as crianças, por meio de um aplicativo, durante atividades como a ‘Caça ao Tesouro #MaisQueDigital’ (11h e 16h) e a oficina de stop motion (14h30). Tem ainda espaço de games, das 13h às 17h. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113- 3651. 5ª (12), 10h/16h. Grátis. Inf.: bit.ly/CCBBCrian

TEATRO

Cena de ‘Bela Adormecida’ (Foto: Bianca Tatamiya)

Dirigido pelo italiano Billy Bond, o musical infantil Bela Adormecida (foto) – que estreia neste sábado (7) e segue em temporada até 29/10 – conta com 40 personagens, 180 peças de figurino e vários efeitos especiais. 110 min. Livre. Teatro Bradesco (1.457 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500,

Perdizes, 3670-4100. 5ª (12), 15h. R$ 60/R$ 140.

Castelo Rá-Tim-Bum – O Musical conta a história de Nino, feiticeiro prestes a completar 300 anos, em um castelo fantástico. Dir. Léo Rommano. 100 min. Livre. Teatro Opus (721 lug.). Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros. 5ª (12), 11h e 16h. R$ 50/R$ 120.

Inspirada na obra de Clarice Lispector, a peça Pescadora de Ilusão mostra duas amigas (Mel Lisboa e Carol Badra) defendendo a autora, que esqueceu de alimentar os peixes dos filhos. 50 min. Livre. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (12), 16h. Grátis.

Do Grupo Cena Teatral, Procurando Luiz, que tem sessões até 19/11, aborda temas como amizade e superação a partir da obra de Luiz Gonzaga, com parte das canções interpretadas ao vivo. 55 min. 6 anos. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. 5ª (12), 12h. R$ 10.

Cena de ‘Saltbush’ (Foto: Tim Standing)

O espetáculo australiano Saltbush (foto), em cartaz até 15/10, acompanha dois amigos aborígines, com origens culturais diferentes, que atravessam a Austrália a pé. Dir. Jason Cross. 60 min. Livre. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculos II (120 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 5ª (12), 15h e 17h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Turma da Mônica Contra o Capitão Feio acompanha os personagens de Mauricio de Sousa, que enfrentam o vilão mais sujo do mundo. No dia 15/10, também haverá sessão. 60 min. Livre. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 5ª (12), 15h. R$ 50/R$ 120.

Espetáculo ‘Reprise’ (Foto: Mari Ares)

Do grupo La Mínima, o espetáculo Reprise (foto) começa quando dois palhaços descobrem que foram contratados para a mesma apresentação – e decidem provar seus talentos no palco. 60 min. Livre. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 5ª (12), 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Em temporada até 22/10, Conto Cantado, da Trupe Pé de Histórias, retrata Nina, que, após perder o dente, adormece e embarca em uma aventura para descobrir o que quer ser quando crescer. 60 min. Livre. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 5ª (12), 15h. Grátis.

SHOPPINGS

Lemonade Experience (Foto: Rene Martins)

A Lemonade Experience reúne atrações interativas com games em realidade virtual, drones controlados por celular e o ‘Tangram’, que reproduz a imagem de peças em um tablet (foto). 4 anos. Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 4003-4173. 14h/20h. Grátis. Até 22/10.

No Acampamento do Mickey e Seus Amigos, parede de escaladas, escorregador com piscina de bolinhas, amarelinha e arco e flecha divertem as crianças. 4 a 12 anos. Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 3024-3738. 10h/22h (dom., 12h/20h). Grátis. Até 5ª (12).

O Catavento no Shopping reúne experimentos do Museu Catavento, como o Gerador de Van de Graaff, um banco feito de pregos e um ecossistema mantido em uma garrafa. Livre. Shopping Anália Franco. Av. Regente Feijó, 1.739, 4003-4133. 13h/20h30 (sáb. e fer., 10h/20h30). Grátis. Até 22/10.

