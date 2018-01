Para esquentar, Dona Deôla e Dona Vitamina acrescentam sopas ao cardápio

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

Todas as noites, seis sopas diferentes são servidas no bufê da Dona Deôla (R$ 37,90), como caldo verde (foto), canja e capelete in brodo. A mesa ainda inclui pães, tortas, frios, massas e sobremesas.

R. Pio XI, 1.377, Alto da Lapa, 3022-5640.

Foto: divulgação

No café Dona Vitamina, quatro opções de sopa são servidas durante o dia (R$ 26,90, cada): mandioquinha; mandioquinha com carne moída; abóbora com gengibre; e alho-poró com queijo cottage (foto).

R. Matheus Grou, 152, Pinheiros, 3063-0582.