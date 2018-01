Para esquentar, começa mais um Festival de Sopas Ceagesp

Foto: Eduardo Bacani/divulgação

Começa mais uma edição do Festival de Sopas Ceagesp. De 4ª a domingo, seis receitas diferentes são servidas, a partir das 18h. Por R$ 33,90, é possível provar à vontade caldos e sopas como a de cebola gratinada (foto), com lugar cativo no menu. Bebidas, sobremesas e antepastos são cobrados à parte.

Outros sabores que estarão no bufê: sopa de rabada, creme de couve-flor com roquefort, sopa de galinha caipira com legumes e capelete in brodo. No total, serão servidas cerca de 70 receitas de sopa durante todo o evento.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Av. Dr. Gastão Vidigal, 1.946, portão 4, V. Leopoldina. Até 21/8.