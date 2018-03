Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Delicado, o espetáculo Crianceiras apresenta poesias de Manoel de Barros musicadas por Márcio de Camillo. No cenário, pinturas da artista plástica Martha Barros, filha do poeta. A direção é de Luiz André Cherubini, do Grupo Sobrevento. Auditório Ibirapuera. Pq. Ibirapuera, Av. Pedro Alvares Cabral, s/nº, portão 2, V. Mariana, 3629-1075. Dom. (8), 16h. R$ 20.