A.N.J.O.S, da Cia. Cênica Nau de Ícaros terá sessões extras no carnaval. Com recursos circenses, a obra conta a história de Nuno. Triste com uma perda, ele conhece Ana e seus amigos – e juntos procuram a auréola perdida da menina. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. e dom., 12h. R$ 5/R$ 17 (grátis até 12 anos). Até 22/2. Sessões extras 2ª (16) e 3ª (17).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.