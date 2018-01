Para celebrar o Dia de Reis, casas fazem versões portuguesa e francesa de doce típico

A Padaria da Esquina fará no sábado (6) uma fornada especial de seu ‘Bolo Rei’ (R$ 49,90, 600 g; foto ao lado), com massa doce recheada de frutas secas e passas, coberta com figos, cerejas e amêndoas. Al. Campinas, 1.630, Jd. Paulista, 2387-0149. 7h/22h.

A Casa Santa Luzia faz as duas receitas por encomenda: a ‘Galette des Rois’ (R$ 44, 350g; foto), de massa folhada com creme de amêndoas, e o ‘Bolo Rei’ (R$ 118, o quilo). Al. Lorena, 1.471, Jd. Paulista, 3897-5000. 8h/20h45 (fecha dom.).

Quem quiser provar o saboroso ‘Bolo de Reis’ (R$ 86, 1 kg; foto) da Alê Tedesco Bakery Shop tem de fazer a encomenda até hoje (5). R. Américo Brasiliense, 1.538, Chácara S. Antônio, 5184-0844. 9h/18h (sáb., 9h30/13h; fecha dom.).

Especializada em doces portugueses, a Casa Mathilde também faz o ‘Bolo Rei’ (R$ 65, 500g; foto) conforme a tradição, com frutos secos e cristalizados. Praça Antonio Prado, 76, Centro, 3106-9605. 9h/19h30 (sáb., 9h30/16h30; fecha dom.).

Além de abastecer a vitrine no sábado (6) com a ‘Galette des Rois’ (R$ 95, até 10 fatias; foto), a Le Petit Nicolas aceita encomendas do doce francês até o fim de janeiro. Al. Lorena, 1.198, Jd. Paulista, 3807-0157. 8h30/19h (dom., 9h30/18h).