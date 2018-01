Para celebrar o Dia das Mães, uma seleção de 40 restaurantes com menus especiais

Para comemorar o Dia das Mães, no domingo (8), indicamos 40 opções divididas entre menus fechados e pratos especiais nos restaurantes da cidade. Confira:

MENU FECHADO

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

+ O mil-folhas de berinjela e queijo de cabra abre a refeição (R$ 78) no Sensi. Na sequência, o chef Manuel Coelho sugere polvo com batatas, tomate, ervas e caldo de frutos do mar (foto). Por fim, torta com cerejas e sorvete. R. Gabrielle D’Annunzio, 1.345, Campo Belo, 2478-5099.

+ O almoço no Amadeus será servido em cinco etapas, por R$ 175. Elaborado pela chef Bella Masano, o menu abre com camarões e frutos do mar sobre terrine de aspargos, e segue com caldoso de peixe e mariscos e polvo glaceado com batatas e um toque de nori. R. Haddock Lobo, 807, Jd. Paulista, 3061-2859.

+ Para brindar a data, mães e acompanhantes serão recebidos no Ovo e Uva com taça de espumante. Especialmente no domingo (8), a casa terá um brunch (R$ 95) caprichado, com pratos para compartilhar, um principal e sobremesa. R. Mateus Grou, 286, Pinheiros, 3085-3070.

Foto: divulgação

+ A escolha do prato principal no Malba será entre a posta de namorado e o bombom de alcatra (R$ 90, com entrada e sobremesa). Para adoçar a festa, peça o ‘Biscuit de Panqueque’ com doce de leite argentino (foto). R. Gabriele D’Annunzio, 1.319, Campo Belo, 5041-9511.

+ A celebração no árabe Baruk terá salada fatuch, kafta de forno com arroz sírio e sorvete de café com chocolate (R$ 49,90). Para quem quiser provar outras receitas, vale optar pelo rodízio de pratos típicos (R$ 58,90). R. Bandeira Paulista, 399, Itaim Bibi, 3895-9990.

+ Autor de uma das melhores cozinhas japonesas na cidade, o chef Shin Koike, do Sakagura A1, criou um cardápio por R$ 350, para quatro pessoas, com tempurá, ceviche, bolinhos, ensopado de peixes e frutos do mar, sushis e sashimis. R. Jerônimo da Veiga, 74, Itaim Bibi, 3078-3883.

+ Para o almoço do Dia das Mães, a chef Morena Leite vai preparar codorna recheada com farofa de maçã. O prato dividirá a atenção no bufê (R$ 89) do Capim Santo com saladas, peixes, carnes e massas – além de uma açucarada mesa de sobremesas. Al. Min. Rocha Azevedo, 471, Jd. Paulista, 3089-9500.

+ O hotel Grand Hyatt São Paulo vai receber os clientes com ‘welcome drink’ para o brunch nos restaurantes Eau e Kinu (R$ 225, com bebida não alcoólica e sobremesas), com música ao vivo e recreação. Av. das Nações Unidas, 13.301, Brooklin, 2838-3203.

Foto: Newton La Scaleia/divulgação

+ O Batubara também prepara um cardápio especial para receber a família, com entrada, prato, sobremesa e taça de espumante ou vinho, por R$ 120. Entre as opções, há arroz de pato com confit de pato (foto). Pça. São Marcos, 825, Alto de Pinheiros, 3726-2908.

+ No comando do recém-aberto Ser Cozinha Contemporânea, o chef Caio Gavioli vai servir entrada e prato, por R$ 99. O agnolotti de camarão ao molho de limão-siciliano e o filé mignon de cordeiro com risoto de queijo meia cura são as sugestões de prato principal. R. João Lourenço, 367, V. Nova Conceição, 3044-1420.

+ O creme de alho-poró é uma das entradas do menu fechado (R$ 89) do Le Bou Bistrô. Entre os principais, destaque para o medalhão de filé mignon ao vinho tinto, com purê de mandioquinha. Para encerrar, a difícil escolha será entre manjar, petit gâteau e creme brulée. R. Renato Paes de Barros, 415, Itaim Bibi,3078-7619.

+ O Max Abdo Bistrô vai abrir excepcionalmente no domingo (8). O almoço terá lagostim com risoto ao limão e medalhão de filé com cogumelos e batatas gratinadas, como opções de pratos (R$ 109, com entrada e sobremesa). R. Peixoto Gomide 1.658, Jd. Paulista, 3062-5557.

Foto: divulgação

+ No Eat, a comemoração vai se estender também ao jantar. Com drinque, antepasto, entrada, prato principal e sobremesa, a refeição (R$ 110) terá bruschettas; polenta com cogumelos frescos; e sorrentine de abóbora ao Amaretto sobre queijo de cabra com manteiga de amêndoas e cítricos (foto). Av. Dr. Cardoso de Melo, 1.197, V. Olímpia, 5643-5353.

+ Quitutes de café da manhã, saladas, pratos quentes e sobremesas fazem parte do brunch que será armado no Trebbiano (R$ 120), com estação de bebidas quentes, sucos e caipirinhas. No cardápio: salada russa com camarão, ostras frescas,

frutos do mar e lasanha de berinjela com funghi porcini. Al. Campinas, 266, Cerq. César, 2183-0541.

+ Boa pedida a quem quiser antecipar a comemoração, o Mangiare serve a partir de hoje (6), no jantar, um menu especial, a R$ 85. Até domingo (8), o chef Pablo Inca prepara salmão assado no forno a lenha, pão de abóbora e coalhada de entrada; galeto recheado como prato; e lemon pie de sobremesa. Av. Imperatriz Leopoldina, 681, V. Leopoldina, 3034 5074.

+ O salmão grelhado ao molho de açafrão em crosta de ervas, com purê de batata baroa e minilegumes, é uma das receitas do brunch (R$ 120) do Tarsila, instalado no hotel InterContinental São Paulo. O serviço também inclui saladas, outros pratos, sucos e espumante nacional. Al. Santos, 1.123, Jd. Paulista, 3179-2600.

Foto: divulgação

+ Mães vegetarianas também podem aposentar o avental para desfrutar um almoço saboroso no Apfel. No bufê (R$ 35), pratos como nhoque de beterraba ao azeite de ervas e castanha de baru; bolinho de batata com quinoa colorida na cebola caramelizada; e torta integral de banana e castanhas (foto). R. Bela Cintra, 1.343, Jd. Paulista, 3062-3727.

+ Bem ao espírito do ‘mangia che te fa bene’, o Vino! promete fartura à mesa para o almoço de domingo (8). Além do bufê de antepastos e saladas (R$ 79), diversos pratos serão levados à mesa, como polenta com ragu de costela bovina; polpettone gratinado; lasanha à bolonhesa; porchetta romana; frango assado; e massas. R. Prof. Tamandaré de Toledo, 51, Itaim Bibi, 3078-6442.

+ Restaurante de cozinha nikkei, que mescla influências peruanas e japonesas, o moderno Osaka criou um menu completo a R$ 135, com direito a ceviche wasabi, tiradito de salmão trufado, vieiras e, de sobremesa, ‘Osaka Churros’. R. Amauri, 234, Itaim Bibi, 3073-0234.

+ Para as mães que são fãs da cozinha japonesa, o Kiichi terá um menu composto de três entradas, carpaccio, ceviche, combinado e sobremesa, por R$ 94,90, com direito a mais dois drinques para brindar a data. Av. Dr. Altino Arantes, 795, V. Mariana, 2577-2023.

PRATOS ESPECIAIS

+ Os chefs Carol Albuquerque e Willen Vandeven, do Clos, também criaram um prato especial para a comemoração, que será servido de hoje (6) a domingo (8): ‘Pesca do Dia’ grelhada com fregola, alcachofra e pimentão (R$ 78). A sobremesa será cortesia. R. Domingos Fernandes, 548, V. N. Conceição, 3045-2154.

Foto: divulgação

+ Bacalhau com natas (R$ 220) e arroz de polvo à moda portuguesa (R$ 115) são as sugestões de pratos – ambos para duas pessoas – do Rancho Português. Sua mãe também merece provar um dos doces conventuais (foto), como as ‘Natas do Céu’ (R$ 18,90). Av. dos Bandeirantes, 1.051, V. Olímpia, 2639-2077.

+ Clássicos do Brasil a Gosto e novas receitas da chef Ana Luiza Trajano estão no cardápio deste domingo (8), como o bolinho de arroz com carne-seca e abóbora (R$ 30); e a moqueca de legumes com pirão de castanha e arroz de coco (R$ 54). R. Prof. Azevedo Amaral, 70, Jd. Paulistano, 3086-3565.

+ O ‘Tenderloin’ (R$ 94), um corte bovino leve e sem gordura, acompanhado de batata suflê (R$ 23,50), é uma das opções do Varanda Grill para o almoço de Dia das Mães. Na ocasião, a casa atenderá apenas com reserva antecipada. R. General Mena Barreto, 793, Jd. Paulista, 3887-8870.

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

+ No Bistrot de Paris, a comemoração terá a ‘Paleta de Cordeiro de 16 horas’, com feijão branco no molho do assado (foto). O prato, do chef francês Alain Poletto, custa R$ 148 e serve duas pessoas. R. Augusta, 2.542, Jd. Paulista, 3063 1675.

+ Com uma cozinha sempre fresca, o chef Renato Carioni fará capellini com camarão e abobrinha (R$ 69), para o almoço das mães, no Così. De sobremesa, peça o ‘Tortino di Banana’, massa folhada com doce de banana, creme de baunilha e sorvete (R$ 27). R. Barão de Tatuí, 302, S. Cecília, 3826-5088.

+ Montada com seis camadas de massa verde e recheio generoso de ragu de carne e molho bechamel, a lasanha italiana (R$ 57) é o prato especial do Due Cuochi para celebrar a data. Finalize com o bom tiramisú (R$ 31). Edifício Morumbi Corporate. R. Henri Dunant, 1.383, Brooklin, 3957-9580.

+ O ‘Bife de Tira’ (R$ 90,40), acompanhado de sautée de aspargo fresco, batata Noisette e cogumelos (R$ 13,10), é a dica do Barbacoa para a ocasião. Para encerrar sem culpa, divida com a homenageada o mil-folhas de doce de leite (R$ 16,50). Morumbi Shopping. Av. Roque Petroni Jr., 1.089, piso Lazer, 5181-6898.

+ O Las Chicas terá dois pratos exclusivos no domingo (8), assinados pela chef Carolina Brandão: ossobuco braseado com polenta italiana com mascarpone (R$ 51); e curry de frango com legumes e arroz jasmim com coco (R$ 49) – ambos com direito ao bufê de saladas. R. Oscar Freire, 1.607, Pinheiros, 3063-0533.

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

+ No Italy, os clientes que pedirem os dois pratos do dia – tortelli de abóbora (R$ 45) e ‘Torta Caprese’, sobremesa à base de amêndoas e chocolate, sem farinha de trigo (R$ 19; foto) – ganham garrafinha de Chandon e café expresso Lavazza. R. Oscar Freire, 450, Jd. Paulista, 3168-0833.

+ Com cardápio elaborado pelo chef Marc Le Dantec, o Silo Forneira & Bar tem no forno a lenha, instalado em um dos cantos do salão moderno, um de seus atrativos. Para o Dia das Mães, fará tagliatelle à moda siciliana com sauté de lagostins e polvo e molho gremolata (R$ 58). R. Diogo Jácome, 360, V. N. Conceição, 3044-7323.

+ O ambiente rústico e o pé de jaca no salão dão graça ao veterano Via Castelli. Neste domingo (8), o almoço terá salmão ao molho de alcaparras, arroz à grega e batatas (R$ 77,70); e morangos com chantilly (R$ 13,50). R. Martinico Prado, 341, V. Buarque, 3662-2999.

+ Neste domingo (8), o chef Carlos Bertolazzi divide a cozinha do Zena Caffè com a mãe Vera, para um almoço a quatro mãos. No menu, duas receitas de sucesso da dupla: o arroz de pato (R$ 51) e a porção de coxinhas de pato (R$ 25, seis unid.). R. Peixoto Gomide, 1.901, Jd. Paulista, 3081-2158.

+ O ‘Gratin de Chabichou’, com farofinha de macadâmia ao vinagrete de maple syrup (R$ 47), é uma das entradas do cardápio de Dia das Mães do Cantaloup. O peixe com miniarroz de shimeji (R$ 81) e o ravióli com lagostim na manteiga de baunilha (R 72) são as opções de prato principal. R. Manuel Guedes, 474, Itaim Bibi, 3078-3445.

Foto: divulgação

+ Restaurante simpático – e com preços acessíveis – tocado pelo chef Diogo Silveira, o Modi servirá esta lasanha de berinjela com ricota de búfala e molho de tomate (R$ 35; foto), feita especialmente para o almoço do Dia das Mães. Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2663.

+ Sob o comando da chef Renata Braune, o La Reina vai servir casquinha de bacalhau com alho-poró ao forno (R$ 24) e peixe grelhado com molho de camarão e pupunha com legumes ao forno (R$ 48). As mães serão recebidas com um drinque à base de frutas e espumante. R. Joaquim Antunes, 621, Pinheiros, 3062-4814.

+ O charmoso Kaá vai adoçar a data com uma sobremesa exclusiva: o petit gâteau de laranja, servido com sorvete de creme (R$ 22). Para acompanhar o doce criado pelo chef Massimo Barletti, a casa dará como cortesia um pequeno espumante e o café expresso. Av. Juscelino Kubitschek, 279, V. N. Conceição, 3045-0043.

+ O Attimo serve de hoje (6) a domingo (8), o ‘Pretinho Básico’ (R$ 79), um capellini de tinta de lula, com camarão, lula e bottarga. As mães que pedirem o prato ganham uma sobremesa do menu, caso do ‘Trio de Pudins’, de pistache, Nutella e doce de leite (R$ 35). R. Diogo Jácome, 341, V. N. Conceição, 5054-9999.

+ A Lellis Trattoria também presta sua homenagem com uma massa criada para a data: o ‘Fusilli della Mamma’ aos quatro queijos, uma pitada de molho ao sugo e medalhões de filé grelhados (R$ 131, para dois). O prato será servido no almoço e no jantar de domingo (8). R. Bela Cintra, 1.849, Jd. Paulista, 3064-2727.

+ No Tre Bicchieri, a boa pedida fica por conta do ‘Agnolotti di Melanzane con Burrata’ (R$ 90), uma massa delicada recheada com berinjela e burrata, servida com molho de camarão, azeite e limão-siciliano. De sobremesa: pudim de leite com calda de caramelo (R$ 28). R. General Mena Barreto, 765, Jd. Paulista, 3885-4004.