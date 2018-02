Paparyco é nova parada na Lapa

No ponto: entrecôte com risoto de alho-poró (Foto: divulgação)

A pouca oferta de restaurantes no Alto da Lapa levou a advogada Luciane Silveira – frequentadora da região – a investir na própria casa. Instalado em uma esquina e com fachada discreta, o Paparyco revela um ambiente acolhedor e familiar, com mesas de madeira e detalhes em ferro.

O cardápio amplo e variado é executado pelo chef José Marques de Andrade, na cozinha montada no subsolo. Se possível, não dispense o couvert, com pão italiano e o bom trio composto de tapenade, caponata de berinjela e sardela (R$ 12). O menu segue com saladas, massas e risotos (de R$ 22 a R$ 42). Já as sete opções de grelhado, entre as quais picanha (R$ 33) e sobrecoxa desossada (R$ 31), incluem farofa de banana, arroz, molho chimichurri e vinagrete.

No almoço, o grelhado com meia porção de salada, massa ou risoto sai por R$ 42. Boa pedida, o entrecôte foi servido ao ponto, escoltado por risoto de alho-poró e brie.

A casa também faz petiscos para acompanhar os drinques; serve feijoada aos sábados e bacalhoada, aos domingos. Entre as sobremesas, o pudim de leite (R$ 10) e a torta de ricota com geleia de tomates (R$ 15) não empolgaram. Por fim, a carta de vinhos reúne mais de 60 rótulos.

ONDE: R. Cerro Corá, 719, Alto da Lapa, 3023-3700.

QUANDO: 12h/ 15h30 e 17h/0h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/16h).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.