‘Pantera Negra’, de Ryan Coogler, está entre as estreias da semana nos cinemas

Antes do Fim

(Brasil/2017, 82 min.) – Drama. Dir. Cristiano Burlan. Com Helena Ignêz, Jean-Claude Bernardet, Ana Carolina Marinho. Preso à lógica da longevidade, Jean decide planejar um suicídio consciente e convida Helena para se juntar a ele. Hesitante, ela decide ajudar nos preparativos do funeral. Nesse processo, ambos percebem que antes do fim ainda há vida. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

Eu, Tonya

(I, Tonya, Estados Unidos/2017, 120 min.) – Biografia. Dir. Craig Gillespie. Com Margot Robbie, Allison Janney, Sebastian Stan. Baseado em fatos reais, conta a ascensão e queda de uma promissora patinadora do gelo que vê seu nome envolvido em um crime. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Lady Bird – A Hora de Voar

(Lady Bird, Estados Unidos/2017, 93 min.) – Drama. Dir. Greta Gerwig. Com Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts. Christine ‘Lady Bird’ MacPherson é uma adolescente peculiar que passa o último ano do colegial em Sacramento, na Califórnia. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Mudbound – Lágrimas Sobre o Mississippi

(Mudbound, Estados Unidos/2017, 134 min.) – Drama. Dir. Dee Rees. Com Garrett Hedlund, Jason Mitchell, Carey Mulligan. Dois soldados, um negro e um branco, precisam se readaptar à vida no campo após retornarem da guerra. Além disso, eles precisam lidar com o racismo presente no interior do Mississippi. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Pantera Negra

(Black Panther, Estados Unidos/2018, 134 min.) – Ação. Dir. Ryan Coogler. Com Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o. Após a morte de seu pai, o príncipe de Wakanda retorna ao seu povo para assumir o papel de rei. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Três Anúncios para um Crime

(Three Billboards outside Ebbing, Missouri, Reino Unido-Estados Unidos/2017, 116 min.) – Drama. Dir. Martin McDonagh. Com Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell. Insatisfeita com o empenho da polícia em solucionar o assassinato de sua filha, uma mãe desafia as autoridades deixando recados em três outdoors de uma estrada. 16 anos. Confira salas e horários de exibição