Panquecas recheadas com gotas de chocolate e outras dicas de quitutes

+ No cardápio de café da manhã, a rede de lanchonetes A Chapa incluiu o ‘Hershey’s Flapjacks’, panquecas recheadas com gotas de chocolate e cobertas por calda de chocolate. A novidade é servida das 8h às 11h30, nas versões com duas panquecas (R$ 25) ou com cinco (R$ 40; foto). Al. Santos, 24, Paraíso, 2548-3545. 8h30/1h (6ª e sáb., até 3h).

+ A hamburgueria Monkey lançou a ‘Sobremesa de Inverno’ (R$ 28; foto), uma receita que leva morango e banana picada, cobertos com chocolate tipo fondue e marshmallow maçaricado. R. Diogo Jacome, 489, V. Nova Conceição, 3582-6717. 12h/16h e 18h/23h (6ª e sáb., 12h/16h e 18h/0h; dom., 12h/0h; fecha 2ª e 3ª).

CAFÉS

Café Raiz

Os grãos de café são torrados e moídos na própria cafeteria. Depois, usados no preparo do expresso, ingrediente do ‘Cappuccino Raiz’, com pedaços de chocolate, leite vaporizado e chantilly (R$ 16,90), e do ‘Moka Café’, com calda de café, chocolate e leite vaporizado (R$ 13,90). Também serve sanduíches, como o croque monsieur no pão de miga (R$ 36,90, o grande), saladas e pratos. R. Cardoso de Almeida, 920, Perdizes, 3672-2199. 10h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

DOCES

Nina Veloso

Movimentada logo depois do almoço, a pâtisserie é especializada em doces pequenos, como macarons (R$ 4,50, cada), trufas (R$ 4,20, cada) e docinhos, que também podem ser encomendados para festas, como o brigadeiro de colher no copinho (R$ 5,60). Bombons, bolos e brownies completam o cardápio da casa, que tem mesas ao ar livre onde se pode provar os doces e tomar um expresso (R$ 5). R. Costa Carvalho, 195, Pinheiros, 3032-6453. 9h/18h (2ª, 12h/18h; fecha sáb. e dom.). Cc.: E, M e V. Cd.: E, M e V.

PADARIAS

Big Bread

A matriz, no Ipiranga, seria mais uma ‘padoca’ de bairro não fossem as boas receitas e o atendimento cordial. Não é difícil se lambuzar ao comer o folhado alemão de ameixa, misturado com creme de baunilha e doce de leite (R$ 3,90), ou a ‘Catarina de Abacaxi’ (R$ 10,90). Inclua na sacola o bom pão português (R$ 12,50). R. Agostinho Gomes, 1.880, Ipiranga, 2273-0771. 6h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

ROTISSERIAS

Petit Comité Rotisserie

As vitrines exibem pratos para montar uma refeição completa, do petisco à sobremesa. Da cozinha da chef e banqueteira Rita Atrib saem opções como a saborosa torta de carne de panela (R$ 78, o quilo), o cuscuzinho de camarão (R$ 23, 12 unid.) e o cheesecake de Ovomaltine (R$ 89, o quilo). R. Gaivota, 763, Moema, 2359-0771. 11h/19h (sáb., até 17h; dom. e fer., 10h/14h; 3ª, 12h/19h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

SANDUÍCHES

Holy Burger

Lambe-lambe nas paredes e tijolos sem revestimento criam um ambiente de ar inacabado. O hambúrguer de 160 gramas aparece em versões mais clássicas, como a que leva o nome da casa (R$ 27), com queijo prato, salada, picles, cebola roxa, molho de tomate, bacon e maionese; e também em fórmulas como a do ‘Original’ (R$ 27), com cheddar, cebola caramelizada, bacon e maionese caseira. Todo mês, o cardápio recebe um hambúrguer especial: em agosto é servido o ‘Jelly Burger’ (R$ 27), feito com disco de carne de 160 g, queijo brie e pão de brioche da casa. R. Dr. Cesário Mota Jr., 527, Centro, 4329-9475. 12h/16h e 18h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

SUCOS

Desfrutti

Em clima praiano, serve sucos bem batidos. O de manga, maçã e maracujá custa R$ 12,90 (360 ml). Especialidade da casa, tem cremes de frutas, como os de manga e coco (R$ 16,90, cada). O cardápio inclui saladas, grelhados, wraps e sanduíches, como o de peito de peru com queijo branco (R$ 19,90). R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 1.219, Itaim Bibi, 3168-1441. 11h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.