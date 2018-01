Panorama do Cinema Suíço Contemporâneo exibe 20 trabalhos do país

De 4ª (15) a 26/6, o 6º Panorama do Cinema Suíço Contemporâneo exibe uma seleção de longas e curtas da produção recente do país. O evento dá espaço a filmes como ‘Sybille’ (2015; foto), em que a protagonista (Anne Ratte-Polle) tem a vida abalada ao assistir ao suicídio de uma moça muito parecida consigo, durante uma viagem.

Confira, a seguir, a programação desta semana.

Cinesesc:

4ª (15)

20h30 – Do Outro Lado do Mar (2015), de Pierre Maillard, com presença do diretor.

5ª (16)

17h – Sibylle (2015), de Michael Krummenacher.

19h – Mulheres Selvagens (2015), de Anka Schmid.

21h – O Bloco (2015), de Nadine Boller, e A Andorinha (2016), de Mano Khalil.

Serviço: CineSesc. R. Augusta, 2075, Cerqueira César, 3087-0500. R$ 12.

CCBB:

4ª (15)

17h – Tinou (2016), de Res Balzli.

19h – Sibylle (2015), de Michael Krummenacher.

5ª (15)

17h – Lina (2015), de Michael Schaerer.

19h – Do Outro Lado do Mar (2015), de Pierre Maillard, com a presença do diretor.

Serviço: Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. R$ 10.