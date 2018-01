‘Panorama da Arte Brasileira’, do MAM, reúne obras pré-históricas e contemporâneas

Foto: Edouard Fraipont/Divulgação

No 34º Panorama da Arte Brasileira, que inaugura neste sábado, 3, no Museu de Arte Moderna, 60 esculturas pré-históricas são expostas ao lado de obras contemporâneas de diferentes suportes.

Com curadoria de Aracy Amaral e Paulo Miyada, a edição deste ano da mostra reúne trabalhos de seis nomes: Berna Reale, Cao Guimarães, Cildo Meireles (foto acima), Erika Verzutti, Miguel Rio Branco e Pitágoras Lopes.

MAM. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1300. 10h/17h30 (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (3), 11h. R$ 6 (dom., grátis). Até 18/12.

Veja outras inaugurações da semana:

+ Em cartaz, As Aventuras de Pierre Verger visita a obra do fotógrafo. Com curadoria de sua fundação na Bahia, estão reunidas 220 imagens de algumas de suas principais viagens, além de ilustrações de Bruno Marcello. Museu Afro Brasil. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10, 3320-8900. 10h/17h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 30/12.

+ Em sua maioria inéditas, 21 fotografias de Thomaz Farkas ganham mostra e um livro dedicado ao artista. As imagens retratam Brasília em dois períodos: na sua construção e inauguração, no final dos anos 1950 e início dos 1960, e mais recentemente, entre 1998 e 2000. Na fotografia abaixo, registro a inauguração da capital federal em 1960. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 12h/21h (dom., 11h/ 20h; fecha 2ª). Inauguração: 3ª (6), 19h. Grátis. Até 14/10.

Foto: Thomaz Farkas/Divulgação

Carolina Maria de Jesus. A escritora e sambista é homenageada na mostra ‘Carolina em Nós’. Nela, painéis e fotografias contextualizam sua carreira na lateral do museu. Na abertura, às 14h, haverá um show do grupo Ilú Obá de Min. Museu Afro Brasil. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10, 3320-8900. 10h/17h (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (3), 14h. Grátis. Até 31/1/2016.

Coletivo Ágata. Formado por 18 mulheres, o grupo discute o papel da mulher na sociedade. Em ‘Sou Uma Mulher de Tijolos à Vista’, elas reúnem fotografias, desenhos e instalações de artistas como Isis Gasparini e Ágatha Brum. Condomínio Cultural. R. Mundo Novo, 342, V. Anglo Brasileira, 4304-4121. 16h/20h (fecha 6ª, sáb., dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (3), 15h/21h. Grátis. Até 15/10.

Daniel Arsham. Em suas intervenções, o artista cria ilusões com o espaço expositivo, como paredes que parecem ganhar elasticidade e se unem em um nó. Ele apresenta três dessas obras recentes. Baró (Jardins). R. da Consolação, 3.417, Cerq. César, 3661-9770. 10h30/19h30 (fecha dom.). Inauguração: sáb. (3), 14h. Grátis. Até 31/10.

Hilal Sami Hilal. O artista voltou às suas memórias para criar as sete obras inéditas de ‘Ya’ayouni – Luz dos Meus Olhos’. São objetos tridimensionais que remetem às lembranças de Hilal, como um avião de brinquedo gigante ou um livro feito com fibras de algodão. Galeria Marília Razuk. R. Jerônimo da Veiga, 131, Itaim Bibi, 3079-0853. 10h30/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom.). Inauguração: 5ª (8). Grátis. Até 14/11.

Mazu Prozak. O movimento New Wave é a inspiração das 20 criações que a artista apresenta em ‘Manifesto’. São pinturas feitas com tintas acrílica e spray, além de uma escultura. Tag Gallery. R. Líbero Badaró, 336, 3º andar, Centro, 98280-5780. 14h/19h (dom., 14h/18h; fecha 2ª e 3ª). Inauguração: sáb. (3), 14h. Grátis. Até 8/11.

Observadores do Horizonte. Com curadoria de Rafael Raddi e Michael Müller, a mostra celebra os 25 anos da unificação alemã. O tema é abordado em mais de cem obras de cinco artistas que viveram na Alemanha Oriental. Memorial da América Latina. Galeria Marta Traba. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, metrô Palmeiras-Barra Funda, 3823-4600. 9h/18h (fecha 2ª). Inauguração: 5ª (8). Grátis. Até 6/11.

Sérgio Sister. O artista paulista apresenta 40 trabalhos recentes, feitos nos últimos dois anos. Entre as obras, criações inéditas das séries ‘Caixinhas’ e ‘Pontaletes’, iniciadas em 2007. Galeria Nara Roesler. Av. Europa, 655, Jd. Europa, 3063-2344. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Inauguração: 3ª (6), 19h. Grátis. Até 6/12.

Tathy Yázigi. A artista monta a instalação ‘Meu Quarto, Domínio Público’. Nela, o público pode observar, através de pequenos orifícios em caixas, um ensaio da artista, com autorretratos em quartos pelo mundo. Galeria Porão. R. Aspicuelta, 145, V. Madalena, 2371-1701. 11h/20h (dom., 12h/18h; fecha 2ª). Inauguração: 3ª (6), 19h. Grátis. Até 4/11.

Territórios Imanentes. A mostra reúne trabalhos de sete artistas, entre eles Carolina Krieger e Renata Chebel. A fotografia é o principal suporte utilizado nas criações, que abordam questões filosóficas, como a mitologia e a existência humana. Fauna Galeria. R. Tangará, 132, V. Mariana, 3668-6572. 10h/19h (sáb., 10h/ 14h; fecha dom.). Inauguração: sáb. (3), 14h. Grátis. Até 24/10.

Transborda. Para abordar o universo trans, o artista e curador Yuri Firmeza selecionou obras de dez outros artistas. Com diferentes suportes, a mostra reúne criações de nomes como Virgínia de Medeiros e Barbara Wagner. Na abertura, haverá show com a banda Verônica Decide Morrer, às 18h. Casa Triângulo. R. Paes de Araújo, 77, Itaim Bibi, 3167-5621. 11h/19h (fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (3), 14h/ 19h. Grátis. Até 7/11.

Véio. A partir de pedaços de raízes e galhos, Cícero Alves dos Santos faz pequenas intervenções para criar figuras inspiradas nas tradições brasileiras. O artista, que esteve na Bienal de Veneza deste ano, exibe 28 dessas esculturas. Na abertura, às 12h30, Véio participará de um bate-papo aberto ao público. Sesc Santo Amaro. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 11h/21h (sáb. e dom., 11h/18h; fecha 2ª). Inauguração: sáb. (3). Grátis. Até 13/12.

Especial

11ª Residência Artística do Red Bull Station. Neste sábado (3), os artistas da turma de residência artística abrem seus ateliês. São eles: Antônio Ewbank, Janaina Wagner, Júlio Parente, Maura Grimaldi, Martin Reiche e Tomaz Klotzel. Red Bull Station. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Sáb. (3), 14h/ 19h. Grátis.