Panetones e ingredientes natalinos inspiram novos sabores de sorvetes

Na vitrine da rede Bacio di Latte, a novidade para as festas é o sorvete ‘Gingerbread’, feito com mel, canela, gengibre e pedacinhos do biscoito homônimo (R$ 11,75/R$ 16,75; foto). R. Oscar Freire, 136, Jd. Paulista, 3062-0819. 10h/0h (sáb., 10h/1h). Dom. (24), 10h/18h.

O sorvete de castanha portuguesa (foto) é uma das pedidas da temporada, na Davvero Gelato. Outras opções são chocotone e manjar de coco com ameixa (R$ 12/R$ 16). R. Pais de Araújo, 129, Itaim Bibi, 3881-6552. 11h30/22h (6ª e sáb., 11h30/ 23h). Dom. (24), 11h30/18h; fecha 2ª (25).

A chef Márcia Garbin, da Gelato Boutique, criou três sabores para provar na loja ou servir nas festas (R$ 12/R$ 16, copinho; R$ 48, 500 ml). São eles: amêndoas, nozes com baba de moça e ‘Speculoos’, biscoito natalino feito com especiarias (foto). R. Pamplona, 1.023, Jd. Paulista, 3541-1532. 10h/20h (6ª e sáb., 10h/21h). Dom. (24), 11h/18h; 2ª (25), 11h/20h.

Batidos em cubas à vista dos clientes, os sorvetes da Fratelli Gelato ganham duas versões: nozes e panetone (R$ 11/R$ 15; foto). Shopping Eldorado. Av. Eusébio Matoso, 3.970, 2º piso, Pinheiros, 5083-4648. 10h/23h (dom., 14h/22h). Dom. (24), 10h/18h; fecha 2ª (25).

Na Le Botteghe di Leonardo, a nova sobremesa traz fatia de panetone caseiro do chef Salvatore Loi, calda de chocolate e uma bola de sorvete (R$ 17; foto). R. Oscar Freire, 42, Jd. Paulista, 2528-2000. 10h/23h (6ª e sáb., 10h/0h). Dom. (24), 10h/18h; fecha 2ª (25).