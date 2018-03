PanAm é novo clube do grupo Vegas

Inaugurado no fim de janeiro, no topo do hotel Maksoud Plaza, o PanAm Club é uma novidade na noite paulistana. Em um lounge aconchegante, com vista privilegiada da cidade, a casa noturna hospeda festas ocasionalmente, sem programação fixa.

O espaço é o novo projeto de Facundo Guerra, do Grupo Vegas. Depois de revitalizar outros locais da cidade – como a casa de shows Cine Joia, na Liberdade, e o bar Riviera, na Consolação –, o empresário quer retomar o glamour da antiga casa de jazz 150 Night Club, que ficava no mesmo lugar.

Bem diferente de sua antecessora, o novo ponto recebe festas de indie rock e música eletrônica. A decoração, despretensiosamente chique, lembra um saguão de aeroporto – mais uma referência à antiga companhia aérea PanAm. Sofás e bancos dividem espaço com o bar e a pista.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quando for ao clube, não deixe de visitar o fumódromo (mesmo não sendo fumante). A área fica no heliponto acima da balada. Ali, é possível ver de perto as antenas da Avenida Paulista e os prédios da região central. A parceria de Guerra com os Maksoud também vai inaugurar este ano um café e um cinema no hotel. Celso Filho