No projeto BuZum!, um ônibus adaptado percorre o País com produções teatrais. Neste sábado (21), ele estaciona em São Paulo com o espetáculo ‘Intolerância’. A obra, que trata do bullying, é indicada para jovens e crianças a partir de 11 anos. A direção é de Wanderley Piras. Pça. Cornélia. R. Clélia, altura do nº 74, V. Romana. Sáb. (21), 11h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h. Grátis. www.buzum.com.br

