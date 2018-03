Palavra Cantada lança DVD em show no Sesc Pinheiros

Foto: João Caldas/Divulgação

O Palavra Cantada traz à cidade o show de lançamento do DVD ‘Cantigas de Roda’. O espetáculo tem curta temporada no Sesc Pinheiros, a partir desta quinta-feira (9).

No palco, a dupla Sandra Peres e Paulo Tatit (foto) apresenta suas versões para famosas canções populares do universo infantil brasileiro. O show traz repertório do álbum de 1998 dos músicos.

Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª (9), 17h. Também nos dias 18/7, 15h e 19h, e 19/7, 17h. R$ 9/R$ 30.