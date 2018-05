Padoca do Maní lança quitutes veganos; e outras dicas de lugares para comer em SP

A simpática Padoca do Maní lança uma linha de quitutes veganos, alguns também sem glúten, como o muffin de amêndoa e linhaça (R$ 11; foto) e o iogurte de leite de coco com chia e baunilha, servido com granola vegana com maple syrup (R$ 12). R. Joaquim Antunes, 138, Pinheiros, 2579-2410. 7h30/19h30 (sáb., 7h30/17h30; dom., 7h30/13h30).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Caffè Latte

Tem decoração clean, jazz, quitutes saborosos e expresso feito com grãos da Fazenda Pessegueiro, Orfeu ou blend da casa (R$ 6). O cardápio também lista boas opções, como cheesecake de tangerina (R$ 10,80, a fatia) e empanadas de carne, queijo com cebola ou escarola (R$ 7,20, cada). Para acompanhar, prove o

‘Afogatto’, com expresso, sorvete de creme e doce de leite (R$ 14,90), ou o ‘Cappuccino Especial’ com Nutella, Ovomaltine ou doce de leite (R$ 12,50). R. do Comércio, 58, Centro, 3242-1700. 8h/20h (fecha sáb. e dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Havanna Café

Além de levar para casa os alfajores da rede argentina (R$ 9,50, a unid.), explore o cardápio. O ‘Leche de la Nona’ é um leite vaporizado que leva canela e doce de leite (R$ 10,50). Na dulcíssima torta uruguaia ‘Rogel’, entre uma e outra camada de massa, há boas doses de doce de leite (R$ 14,50). Para acompanhar o expresso (R$ 5,50), peça a empanada de carne (R$ 9). A loja do Bourbon abriga a primeira Creperia de Doce de Leite da marca, onde são feitos os crepes com recheios como doce de leite e gotas de chocolate (R$ 16, cada). Shopping Bourbon. R. Palestra Itália, 2.100, Perdizes, 3467-5663. 10h/22h (dom. e fer., 12h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Quinto Pecado

Nesta casa de esquina são preparados doces para encomendas e também para encher a pequena vitrine do café, logo na entrada. Quiches, muffins salgados, tortas e pastéis, todos assados, também estão no menu, a partir de R$ 10. Peça uma fatia do carro-chefe da doceria, o bolo ‘Decadence’ (R$ 15), de chocolate meio amargo coberto com chocolates branco, ao leite e meio amargo. Outros destaques são o cheesecake (R$ 15) e a torta mousse de chocolate meio amargo (R$ 15). Para acompanhar, o expresso orgânico sai por R$ 5. A casa também funciona como espaço de eventos culturais. R. Coronel Artur de Godoi, 12, V. Mariana, 5083-5708. 9h/19h (6ª, 9h/23h; sáb., 10h/23h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Fabrique

A casa assa clássicos da panificação francesa e italiana, além de criações próprias e hits da confeitaria americana, como cookies (R$ 6,50/R$ 7,50) e muffins (R$ 3/R$ 8). Nas prateleiras, destacam-se pães feitos com farinha francesa e levain da casa, como a baguete (R$ 9, a multigrãos), o croissant (R$ 7,80), o pain au chocolat (R$ 8,50), a focaccia (R$ 16), o pão de cacau (R$ 12), com chocolate e raspas de laranja, e o campagne de frutas e castanhas (R$ 14), com damasco, passas, figo, cranberry, castanha-do-pará e nozes. Também serve sanduíches, omeletes, pratos e os cremes do dia. R. Itacolomi, 612, Higienópolis, 4801-4318. 7h/21h (dom. e fer., 7h30/21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Mr. Baker

Especializada em produtos orgânicos, a casa é perfeita para um almoço rápido ou um reforçado café da manhã. Feitos com farinha orgânica, pães como os de figo, multigrãos com passas e o croissant (R$ 49,90, o quilo) podem ser devorados lá mesmo, em sanduíches como o ‘Delicious’: croissant recheado com filé de frango orgânico, queijo prato, rúcula, pesto, manjericão e tomate-cereja (R$ 32,90). Outra boa pedida é o pain au chocolat, de massa folhada e recheado com muito chocolate belga (R$ 8,90, 100g). Para acompanhar, peça um autêntico cappuccino (R$ 9,50). R. Pedroso Alvarenga, 655, Itaim Bibi, 3078-0045. 7h/23h (dom. e fer., 8h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Rotisserias

Pissani Massas Gourmet

A rotisseria é especializada em massas artesanais. O espaço também conta com um empório e escola de culinária. Entre as mais de 40 opções de massa estão o agnolotti recheado de burrata e lascas de limão (R$ 57,39, 500g), o ravióli recheado com moqueca de bacalhau (R$ 58,75, 500g) e o ravióli doce com brigadeiro de chocolate e café e doce de leite (R$ 51,28, 500g). R. Pedroso Alvarenga, 677, Itaim Bibi, 2925- 4447. 9h/20h (sáb., 10h/19h; dom., 10h/ 14h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Monkey Burger n’ Shake

Amarelo e preto são os tons do ambiente, com toque industrial. Na cozinha aparente, são feitos hambúrgueres altos, de 160 a 200 gramas de carne, grelhados na churrasqueira a carvão. Entre as combinações, está o ‘Kangoorilla BLT’ (R$ 30), montado no pão australiano, com hambúrguer recheado de muçarela, alface, tomate, cebola caramelizada, bacon e maionese de alho, que faz boa companhia à porção de fritas (R$ 14). A seleção traz ainda sanduíche de costela desfiada (R$ 28) e um vegetariano, com falafel, picles e molho tahine (R$ 25). R. Diogo Jácome, 489, V. N. Conceição, 3582-6717. 12h/15h30 e 18h30/23h (6ª e sáb., 12h/16h e 18h/0h; dom., 13h/23h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sheriff’s Grilled Burgers

Com ambiente ao estilo das hamburguerias texanas, serve o ‘Mac and Cheese’ (R$ 28), um dos campeões de pedidos. Montado no pão da casa, vem com disco de carne, mac and cheese, tomate e páprica. Outra opção é o clássico ‘Jack Cheddar The Meltdown’ (R$ 26), com hambúrguer bovino, bacon, queijo cheddar fundido e tomate. Já o ‘Butch Blue Cheese Cassidy’ (R$ 27), traz hambúrguer de 200 gramas recheado com gorgonzola e cebola caramelizada, muçarela, alface e tomate. Al. dos Nhambiquaras, 781, Moema, 2337-6719. 12h/22h (6ª e sáb., 12h/23h; dom., 13h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Gelateria San Paolo

Os sorvetes da rede cearense são cremosos e densos, feitos à moda italiana. Destaque para os sabores de pistache, cheesecake, chocolate e morango (R$ 11/R$ 15,50). Também há versões para paladares mais infantis, como leite Ninho, Danoninho, Kit Kat e Ovomaltine. E ainda dá para incrementar: a casa prepara o gelato na pedra fria, misturando-o a chocolates, biscoitos, frutas e caldas (R$ 15/R$ 19,90). Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 2197-7433. 11h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.