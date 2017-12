Padaria Grão Fino faz pães e doces sem glúten nem lactose

Foto: divulgação

Tudo o que é servido na nova padaria artesanal Grão Fino é feito na casa, dos pães aos molhos, chutneys, massas, iogurtes e doces. Detalhe importante: sem glúten nem lactose. No salãozinho clean e com poucas mesas, chama a atenção a prateleira de pães atrás do balcão.

Reabastecida com frequência, exibe bonitos exemplares à base de farinha de arroz integral. O ‘Rústico’ (R$ 4,20, 100g) leva ainda farinha de linhaça e de sarraceno, semente de chia, figo e nozes. O ciabatta (R$ 2,40) mistura farinha de grão-de-bico e fécula de mandioca. Também vale pôr na sacola o australiano (R$ 2,20) e o de forma multigrãos (R$ 3, 100g).

Já o pão de queijo ‘só que não’ (R$ 4) tem a elasticidade da versão original, mas sabor de batata-doce, que dá consistência à massa com polvilho azedo e azeite.

O cardápio também lista boas pedidas para o café da manhã, como omelete (R$ 16), iogurte de castanha de caju com granola e frutas (R$ 15; foto), e uma seleção de tapiocas (R$ 9 a R$ 12) e sanduíches (R$ 18).

Entre as quatro opções de prato para o almoço, está o risoto de limão-siciliano com saint-peter assado ao molho de hortelã (R$ 25). Para adoçar, ‘enganam’ bem o pudim de fava de baunilha com leite de coco (R$ 14) e o bolo de chocolate 70% (R$ 15).

Em tempo: no freezer ficam tortas e pratos para viagem.

ONDE: R. Pedroso Alvarenga, 672, Itaim Bibi, 3078-6062.

QUANDO: 7h/19h (sáb., 8h/17h; dom., 8h/16h).

QUANTO: Cc.: M e V. Cd.: M e V.