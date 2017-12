Ovo e Uva tem novos pratos e carta de vinhos

Foto: divulgação

O Ovo e Uva – misto de restaurante, bar de vinhos e rotisseria – agora também serve almoço executivo (R$ 25/R$ 39) e conta com novos pratos no menu à la carte, a exemplo do arroz negro com mix de cogumelos e azeite trufado (R$ 45; foto); e da barriga de porco com legumes e farofa de brioche (R$ 49).

R. Mateus Grou, 286, Pinheiros, 3085-3070.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira outras pratos do menu:

– Filé de bacalhau ao aioli, ovo pochê, purê rústico e legumes (R$ 59)

– Navarrin de cordeiro, legumes, cuscuz marroquino e molho de especiarias (R$ 59)

Happy hour, de 3ª a 6ª, das 15h às 20h:

– Croquetes de cordeiro com pesto de hortelã (R$ 38, seis unid.)

– Vinagrete do Mar, com polvo, lula e mexilhões (R$ 49)

– Tábua mista de queijos, charcutaria e antepastos da rotisseria (R$ 39)