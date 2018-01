Outra chance: Marcelo Médici estrela uma das oito peças que retornam aos palcos paulistanos

Cada Um Com Seus Pobrema

No espetáculo, Marcelo Médici (foto acima) vive um ator de teatro que desiste de se apresentar e começa a falar sobre sua vida. Durante o relato, interpreta oitro personagens hilários. 90 min. 14 anos. Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. A partir de 4ª (10). 4ª, 21h. R$ 70. Até 26/7.

Frida y Diego

A complexa relação entre os artistas mexicanos Frida Kahlo e Diego Rivera é o tema da peça. O texto de Maria Adelaide Amaral tem Leona Cavalli e José Rubens Chachá nos papéis dos personagens-título. 90 min. 12 anos. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. A partir de 6ª (5). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 20h. R$ 25/R$ 80. Até 28/5.

O Pai

A partir da relação de um pai e de uma filha, a peça, com Fulvio Stefanini no elenco, mostra as transformações trazidas pelo tempo, pela idade e pela convivência familiar. 80 min. 12 anos. Teatro Shopping Frei Caneca (620 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. A partir de 6ª (5). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 80. Até 28/5.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Reality Is Back

No espetáculo da Má Companhia Provoca, uma atriz decadente, falida e com câncer, é convidada pela emissora que a rejeitou no passado para participar de um reality show, composto por competidores que sofrem de doenças terminais. 55 min. 14 anos. Teatro Alfredo Mesquita. (198 lug.). Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. A partir de 6ª (5). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 28/5.

Abigail Williams, Ou de Onde Surge o Ódio?

A peça propõe uma versão atual da obra ‘As Bruxas de Salém’, de Arthur Miller, para refletir sobre as polarizações e os discursos de ódio proliferados na atualidade. 130 min. 14 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (30 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3221-4704. A partir de 6ª (5). 6ª, 21h; sáb., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

O Bosque Soturno

Com texto de Neil Labute e direção de Otávio Martins, a peça centra-se em dois irmãos que precisam superar traumas mal resolvidos para contornar uma situação familiar misteriosa. Com Guta Ruiz e Pedro Bosnich. 60 min. 16 anos. Teatro João Caetano (430 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. A partir de sáb. (6). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 18/6.

Eigengrau, No Escuro

Dirigida por Nelson Baskerville, a peça da Cia. Delicatessen Teatral traz a história de quatro jovens na cidade grande. Entre eles, Rosa, personagem que acredita em tudo (do amor verdadeiro à numerologia), e Carol, uma ativista feminista. 90 min. Complexo Cultural Funarte SP. Sala Carlos Miranda (55 lug.). Al. Nothmann, 1.058, metrô Sta. Cecília, 3662-5177. A partir de sáb. (6). Sáb., 21h; dom., 20h. R$ 40. Até 28/5.

Esperando Godot

A obra de Samuel Beckett ganha versão do grupo Garagem 21. A história dos dois personagens que aguardam a chegada de Godot recebe influência da estética de HQs e de desenhos animados. Dir. Cesar Ribeiro. 140 min. 12 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Piscina (35 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. A partir de 2ª (8). 2ª, 20h30. R$ 60. Até 26/6.