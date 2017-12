Oui tem novos pratos para compartilhar

Foto: divulgação

O chef Caio Ottoboni prepara novas receitas para compartilhar no bistrô Oui, como o ‘Peixe dos Amigos’, peixe e vegetais do dia assados com ervas frescas (R$ 85; foto).

A outra sugestão é o ‘Steak de Angus na Tábua’, com alho confit, mostarda a l’ancienne e fritas (R$ 79).

Apenas no almoço de fim de semana, também há frango assado (R$ 89), servido em duas partes: com canjiquinha e molho do assado, e a coxa com salada.

R. Vupabussu, 71, Pinheiros, 3360-4491.