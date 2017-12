Oswaldo Vigas é homenageado em mostra no MAC-USP

Foto: divulgação

Desde sua morte em 2014, o venezuelano Oswaldo Vigas tem sido homenageado por uma mostra retrospectiva, que já passou por Colômbia, Peru e Chile. Agora, sua carreira é apresentada no Brasil, a partir deste sábado (2), no MAC-USP.

Nos anos 1950, Vigas mudou-se para Paris, onde morou por 12 anos. Lá, conviveu com grandes nomes do modernismo, como Max Ernst e Pablo Picasso – com os quais foi influenciado.

Obras deste período estão em ‘Oswaldo Vigas. Antológica 1943-2013’, que tem curadoria de Bélgica Rodríguez, do Museu de Arte das Américas, nos EUA, e Katja Weitering, do Museu de Arte Moderna CoBra, da Holanda. A mostra reúne cerca de 63 pinturas e cinco esculturas de diferentes fases de sua carreira.

ONDE: MAC-USP Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, 2648-0254. QUANDO: 10h/18h (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (2), 11h. Até 3/7. QUANTO: Grátis.