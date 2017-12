Osteria Terra Madre abre primeira filial em São Paulo

O curitibano Osteria Terra Madre inaugurou sua primeira filial em São Paulo, no endereço do extinto Vino!. A cozinha está a cargo do chef italiano Simone Brunelli, que comandou por três anos a casa paranaense.

A refeição pode começar com um fresco tartar de atum com aspargos crocantes e laranja (R$ 34) ou com receitas reconfortantes, como a polenta cremosa com queijo parmesão e rabada bovina (R$ 19) ou ainda a sopa de frutos do mar (R$ 39).

Para os fãs de frutos do mar, eles também surgem em preparos como risoto (R$ 79), peixe do dia com molho de frutos do mar (R$ 72) e nhoque com camarões e aspargos (R$ 72).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os cogumelos também são recorrentes. Um exemplo é o risoto de ragu de linguiça e funghi porcini (R$ 49), saboroso, mas fora do ponto na ocasião da visita. Da seção de carnes, uma das opções é o leitão crocante com mil-folhas de batata, espaguete fresco, linguiça e cogumelos (R$ 54).

Tem ainda 11 sugestões de massa, como o pappardelle com ragu de coelho e porcini (R$ 59). E, entre as sobremesas, tiramisú com sorvete de café (R$ 28) e pudim de pistache com caramelo (R$ 22).

No almoço, durante a semana, o cliente escolhe o prato e, pelo mesmo valor, tem direito a entrada e sobremesa. Os vinhos podem ser escolhidos na loja da Grand Cru, que funciona dentro do restaurante, com acréscimo de R$ 15 sobre o valor da garrafa.

ONDE: R. Tamandaré de Toledo, 51, Itaim Bibi, 3078-6442.

QUANDO: 12h/15h e 19h/23h30 (sáb., 12h/15h30 e 19h/0h; dom., 12h/16h30; 3ª, 19h/23h30).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.