Osteria del Pettirosso tem novos pratos no menu de outono

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

O ‘Spaghetti della Rose’ (R$ 74; foto), com escarola refogada, aliche e torresmos de bacalhau, é uma das novidades no cardápio da Osteria del Pettirosso. O chef Marco Renzetti também sugere a rabada desossada, cozida no vinho tinto e servida com seu molho e polenta, por R$ 74.

Al. Lorena, 2.155, Jd. Paulista, 3062-5338.

Confira outras novidades do menu de outono:

‘Riso e Zafferano (R$ 85) – arroz carnaroli, tutano, açafrão italiano, redução de caldo de vitela de 72 horas e grana padano

‘Filetto di Pesca del Giorno’ (R$ 59) – filé de peixe fresco do dia cozido ao vapor e servido com azeite de oliva e quinoa crocante

‘Delizia al Limone’ (R$ 22) – massa com creme de limão e praliné de pistache