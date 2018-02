Foto: Tadeu Brunelli/Divulgação

A partir de terça (27), a Osteria del Pettirosso realiza o Festival do Mar, com entrada, prato e sobremesa por R$ 110. Entre as opções sugeridas pelo chef Marco Renzetti está o ‘Grelhado Misto do Mar’, com lula, sardinha, tamboril, camarão, lagostim, polvo e legumes grelhados (foto).

Al. Lorena, 2.155, Jd. Paulista, 3062-5338. Até 28/3.