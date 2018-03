A regente titular Marin Alsop (foto) rege a Osesp no primeiro concerto da temporada deste ano. No programa, obras do compositor americano Christopher Rouse (‘Rapture’) e do austríaco Gustav Mahler (‘Sinfonia nº 5 em Dó Sustenido Menor’).

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (26), 21h. R$ 45/R$ 178. Ensaio aberto: 5ª (26), 10h. R$ 10