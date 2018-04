Foto: divulgação

Com casas no Peru, no Chile e na Argentina, o Osaka apresenta novidades no cardápio da unidade paulistana, como o ‘Rock Shrimp Tempura’ (R$ 46; foto), camarão crocante com molho apimentado, e o ‘Osaka Tacos’ (R$ 36), tortilhas recheadas com centolla ou camarão, alface, agrião e molho de pimenta.

R. Amauri, 234, Itaim Bibi, 3073-0234.