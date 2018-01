Organic Food Fest reúne 16 restaurantes paulistanos

O 6º Organic Food Fest começa nesta 6ª (19) em 16 restaurantes da capital, que servem menus especiais, com entrada, prato e sobremesa, preparados com, no mínimo, 50% de ingredientes orgânicos ou de pequenos produtores. O festival segue até 4/2, com cardápio a preço fixo no almoço (R$ 55) e no jantar (R$ 88).

No restaurante Clos (R. Domingos Fernandes, 548, V. N. Conceição, 3045-2154), por exemplo, o nhoque de cenoura (foto) abre o almoço. Como prato principal, há peito de frango com purê de abóbora e molho de mel e mostarda. Para a sobremesa, a combinação leva sorvete de abacate, gelinho de eucalipto, kiwi e placas de manjericão. A casa também criou um menu diferente para o jantar.

Já o Bar da Dona Onça (Av. Ipiranga, 200, Centro, 3257-2016) participa apenas no jantar. O cardápio traz salada de beterraba em seis texturas; ‘The Modernist Galinhada’, galinha caipira, legumes, arroz e gema de ovo curada; e, para fechar, espuma de coco com baba de moça (foto) e café coado com brigadeiros e balas de leite.

No Banana Verde (R. Harmonia, 278, V. Madalena, 3814-4828), um dos pratos do jantar é o ‘Bowl de Proteínas’, com mix de quinoa, edamame, tofu assado, abacate, vegetais e pesto de manjericão (foto). A outra pedida é a fritada de pupunha e tomates recheados.

Com cardápio especial apenas no almoço, o Comedoro (R. Aroaba, 333, V. Leopoldina, 3831-3675) terá entre as opções couve orgânica rasgada com vinagrete de laranja; mezzaluna de queijo e manjericão ao molho de tomates frescos orgânicos (foto); e goiabada cremosa com molho de queijo.

O jantar em três tempos na Mercearia do Conde (R. Joaquim Antunes, 217, Jd. Paulistano, 3081-7204) inclui salada verde com vinagrete de feijão manteiguinha e manga (foto); truta da Mantiqueira em crocante de pinhões, arroz de açafrão com banana, fios de pupunha e cenoura; e compota de goiaba com sorvete de iogurte.