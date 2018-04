Opyco tem bons pratos para compartilhar

Salão pequeno com vista da cozinha (Foto: divulgação)

O atendimento informal do Opyco, com cozinha envidraçada e pequena bancada onde são preparados os drinques, faz o cliente se sentir como na sala de jantar de um amigo – neste caso, o chef Piero Franchini, que passou por casas estreladas da Itália e da França antes de abrir, primeiro o Opy, com serviço de bufê e comida pronta, e recentemente, o restaurante.

No salão – com paredes forradas de madeira clara e detalhes em vermelho, cor também da fachada – o chef apresenta um menu enxuto, com pratos aparentemente simples, mas de preparo apurado, caso do saboroso ‘Acém 200h’ (R$ 27), que marina por sete dias, cozinha por 25 horas e é defumado por mais 7 horas. Entre os aperitivos, há o pacotinho de ‘Legumes Adorei’ (R$ 17), com diferentes legumes empanados, fritos e servidos com maionese de alho da casa.

Na seção de ‘Quentinhas’, está a ‘Feijuca Branca’ (R$ 15), com feijão branco cozido em baixa temperatura e cortes de porco na manteiga. Já a ‘Prata da Casa’ (R$ 21), com banana caramelizada, bolo e sorvete de banana, aparece entre as sobremesas. Vários pratos são feitos também em meia porção. A ideia é que o cliente monte o prato, faça as combinações e compartilhe.

Ebó: cará, mandioca e mandioquinha, com caramelos de gengibre (Foto: divulgação)

Para beber, há drinques a partir de R$ 10, como o caju amigo. Repare ainda nos mimos, como a água cortesia e a caixinha de doces que chega com a conta. A má notícia é que a última refeição de 2015 do OpyCo será servida hoje. A boa? A casa reabre dia 4 de janeiro.

ONDE: R. Mariquita de Toledo César, 20, V. Romana, 2389-9455.

QUANDO: 17h/23h30 (fecha dom.).

QUANTO: Cc. e Cd.: M e V.