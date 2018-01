Onze atrações infantis para este fim de semana em São Paulo

+ Do Grupo Fundo Falso, Num Passe de Música mistura ilusionismo e canções. Ricardo Malerbi se encarrega dos números de mágica; e Flavio Tris é o cantor e compositor responsável pela trilha sonora das cenas. 60 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Estreia sáb. (30). Sáb. e dom., 17h30. R$ 35. Até 26/11.

CINEMA

FICI

Até domingo (1º), a 15ª edição do Festival Internacional de Cinema Infantil exibe filmes de 25 países. No Cinemark Eldorado (Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros), serão exibidos longas como ‘Trolls 3D’, às 10h45 de hoje (29) e sábado (30); o clássico ‘Mary Poppins’, sábado (30), às 15h; e ‘Lino – Uma Aventura de Sete Vidas 3D’, no domingo (1º), às 13h. R$ 12. Programação completa: bit.ly/FICI17

CIRCO

Circo de Pulgas

Quando os truques dos palhaços da Cia. Circo de Bonecos dão errado, a solução é treinar uma pulga imaginária, que pula de trampolins e até voa de um canhão. 55 min. Livre. Galpão dos Lobos (96 lug.). R. Gama Lobo, 1.394, Ipiranga, 3294-3615. Sáb. (30), 19h. R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Os Mequetrefe

Dirigido por Alvaro Assad, o espetáculo do grupo teatral Parlapatões acompanha quatro palhaços, que vivem a jornada de um longo dia e revelam novas maneiras de encarar a vida. 60 min. Livre. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, Centro, 3350-6300. Hoje (29), 18h e 21h. R$ 6/R$ 20.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

A ascensão de Zeus

Apresentada pelo grupo As Clês, a história conta como Zeus enfrentou o pai, Cronos, para seguir seu destino. Os mitos abordam temas como descobertas e escolhas. Sesc Interlagos. Sede Social. Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Sáb. (30), 14h. Grátis.

MÚSICA

Sou Luna – O Show

Com Karol Sevilla e o elenco da novela homônima, o espetáculo é composto por canções dos episódios originais e um enredo repleto de dança e patinação. Citibank Hall (4.171 lug.). Av. Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (30), 15h e 19h. R$ 60/R$ 750.

TEATRO

A Comunidade do Arco Íris

Dirigido por André Haidamus, o espetáculo começa com cinco seres fantásticos, que são surpreendidos pela visita de dois macacos atrapalhados, ameaçando a harmonia do grupo. A montagem é inspirada na obra de Caio Fernando Abreu e produzida pela Cia. dos Viajantes. 60 min. Livre. Teatro Escola Macunaíma (120 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 203, Butantã, 3217-3400. Estreia dom. (1º). Dom., 17h. R$ 40. Até 29/10.

A Menina Lia

Inspirada no livro ‘Matilda’, de Roald Dahl, a peça conta a história de Lia, uma garotinha que amava ler e, por isso, sofria com deboches na escola e em casa. Dir. Fernanda Gama. Com Cia. do Fubá. 70 min. 6 a 12 anos. Teatro Arthur Azevedo (340 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Sáb. (30) e dom. (1º), 16h. Ingresso: um livro em bom estado.

O Grande Circo Científico

Do grupo Mad Science, dois cientistas atrapalhados fazem seus experimentos e resgatam a experiência do circo tradicional, com o mágico Houdini, um corajoso homem que cospe fogo e as habilidades de um faquir. 60 min. 5 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. (30) e dom. (1º), 16h. R$ 40.

Kazuki e a Misteriosa Naomi

O espetáculo dirigido por Heitor Goldflus é inspirado na lenda japonesa ‘O Pássaro do Poente’, a história de um jovem que vivia isolado no alto de um penhasco e conversava com animais da região. 55 min. 4 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (1º), 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Ninho Musical

O espetáculo para bebês é uma experiência sensorial feita para aguçar a imaginação. Com muita interação, a atriz e cantora Fabiana Goddoy apresenta seu terceiro CD solo, que dá nome à peça, acompanhada pelo músico André Moreira e o passarinho cênico Leco. 40 min. 6 meses a 3 anos. Teatro UMC (300 lug.). Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 3476-6403. Dom., 10h e 11h. R$ 50 (até dois anos, grátis). Até 29/10.