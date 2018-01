Onze atrações infantis para conferir esta semana em SP

+ Apresentado com músicas ao vivo, Cante com Peixonauta acompanha Marina, Zico e Peixonauta, personagens criados por Célia Catunda e Kiko Mistrorigo. No espetáculo, as crianças são convidadas a participar das aventuras. 40 min. Livre. Teatro Morumbi Shopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Junior, 1.089, 5183-2800. Sáb. (25) e dom. (26), 15h. R$ 60.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Passarinho Contou

A contação é comandada por Thayame Porto e Bruno Terra, sempre com o cavaquinho. O público é convidado a interagir com as histórias por meio de uma série de livros disponíveis dentro de uma Kombi. Sesc Pq. Dom Pedro II. Galpão. Pça. São Vito, s/nº, Brás, 3311-9651. Sáb. (25), 15h. Grátis.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

LIVROS

Com que Roupa Irei Para a Festa do Rei?

Os autores Tino Freitas e Ionit Ziberman recebem o público no lançamento do livro, com uma história sobre animais e diferentes tipos de reis, que aborda temas como vaidade e ética. Livraria NoveSete (100 lug.). R. França Pinto, 97, V. Mariana, 5573-7889. Sáb. (25). Grátis.

NATAL

O Mundo de Noel

Na área externa do Ginásio do Ibirapuera, o projeto resgata tradições natalinas com atrações como o ‘Espaço de Noel’, que recebe as cartas das crianças; a ‘Floresta Encantada’, com apresentações teatrais; e ‘As Aventuras de Noel em 4D’, cinema infantil para crianças de 3 a 12 anos. A programação traz ainda o musical ‘Em Busca de Noel’, inspirado nos contos de Natal e repleto de efeitos especiais. R. Manoel da Nóbrega, 1.361, Paraíso. 12h/22h. R$ 20 (área externa)/R$ 110 (espetáculo). Até 25/12. Inf.: mundodenoel.com.br

SHOPPING

É de Brincar

O projeto organizado pela Start Arte e pela GlitzMania incentiva a imaginação das crianças através de atividades como culinária, jardinagem, construção de brinquedos, gincanas, oficinas e maquiagens temáticas. 4 a 12 anos. Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h). R$ 60. Até 26/12.

TEATRO

Fortim

Abalado pela presença do novo namorado da mãe, um filhote de gatinho fantasia que o homem o agrediu. Dir. Cassio Prado. 60 min. 12 anos. Centro Compartilhado de Criação (90 lug.). R. Brigadeiro Galvão, 1.010, Barra Funda, 3392-7485. Sáb. (25) e dom. (26), 17h. R$ 40.

Reciclones

A montagem da Cia. Paulista de Teatro Bilíngue apresenta uma narrativa que se passa em 2063, quando não há mais natureza no planeta por obra da vilã Nebulosa. Dir. Danielle Andrade. 55 min. Livre. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Sáb. (25) e dom. (26), 16h. R$ 15/R$ 30.

Sanfona Velha do Fole Furado

Com Cris Miguel e Danilo Tomic, a peça é uma homenagem a Luiz Gonzaga e tem trilha musical executada ao vivo com sanfona, zabumba, triângulo e piano. No cenário, um teatro de bonecos conduz o público pelo universo do sertão. 50 min. Livre. Centro da Terra (100 lug.). R. Piracuama, 19, Sumaré, 3675-1595. Dom. (26), 11h. R$ 15/R$ 50.

Os Servos de Pan

O espetáculo mescla poesia, música, dança e manipulação de bonecos em uma história sobre os seres dos elementos terra, água, ar e fogo que, sob o comando do deus Pan, regem a grande orquestra da vida. 70 min. Livre. Teatro Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Sáb. (25) e dom. (26), 16h. R$ 16.

Tchiribim Tchiribom

Fortuna e Hélio Ziskind fazem temporada de shows baseados no lançamento do CD ‘Tchiribim Tchiribom – Cantando Pelo Mundo’, com canções inéditas de diversos povos e culturas. 60 min. Livre. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (25) e dom. (26), 12h. R$ 6/R$ 20 (até 12 anos, grátis).

Tem, mas acabou!

Com a Cia. das Graças e direção de Cris Lozano, o espetáculo cria cenas a partir de músicas, depoimentos e brincadeiras inspiradas nas memórias das atrizes e em histórias do livro ‘Contos de Enganar a Morte’, de Ricardo Azevedo. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Estreia dom. (26). Dom., 11h.