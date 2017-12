Foto: divulgação

Ao som de música francesa e marchinhas de carnaval, o chef francês Jean-Christophe Burlaud receberá os foliões no On Va Manger, de domingo (7) a 3ª (9), das 12h às 18h, com dois sanduíches especiais: o clássico croque monsieur (foto) e sua receita de pernil desfiado com mostarda (R$ 17, cada).

R. São Miguel, 89, Bela Vista, 4561-1562.