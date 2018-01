Omar Sy estrela ‘Uma Família de Dois’, releitura da comédia mexicana ‘Não Aceitamos Devoluções’

A produção cinematográfica mundial também é feita de ‘remakes’ e releituras. Para filmar o recente ‘Inseparáveis’, o argentino Marcos Carnevale buscou inspiração na trama do francês ‘Intocáveis’, de Olivier Nakache e Eric Toledano. Agora, em Uma Família de Dois, é o francês Hugo Gélin que reconta a história de ‘Não Aceitamos Devoluções’, do mexicano Eugenio Derbez.

No enredo do longa, Samuel, morador da Riviera Francesa, vive na esbórnia, sem assumir qualquer tipo de responsabilidade. Tudo muda, porém, quando a ex-namorada Kristin (na verdade, eles dormiram juntos apenas uma vez) reaparece com uma criança de colo, afirmando que o bebê é dele.

Num golpe rápido, a mulher abandona a criança com Samuel, que, de repente, se vê com a responsabilidade de cuidar da pequena Gloria.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Oito anos depois, quando a vida parecia ajeitada, a mãe retorna. Ela quer restabelecer laços com a garota – fato que não vai ser encarado com facilidade pelo pai. E é justamente neste ponto que a versão francesa se difere da mexicana.

No longa, Omar Sy, um dos grandes nomes do atual cinema francês, interpreta Samuel. Assim como aconteceu em ‘Intocáveis’ – em que também foi protagonista –, o ator tem uma árdua tarefa: dosar sua veia cômica natural para, em momentos específicos, expor a complexidade dramática da trama. E o resultado, uma mescla de lágrimas e risos, é impecável.

Confira a programação completa no Guia de Cinema do Divirta-se