Olívio Bar lança carta de drinques inusitados; confira outras dicas de bares para o feriado

+ Criada por quatro mixologistas, a nova carta do Olívio Bar aposta em drinques como o ‘Uma Mão Vai na Cabeça’ (R$ 32), feito com gim, Mezcal, xarope de pipoca, clara de ovo, limão taiti, capim-santo e pipoca ‘lemon pepper’. R. Delfina, 196, V. Madalena, 2372-6477. 12h/15h e 17h/0h (6ª, 12h/15h e 17h/1h; sáb., 12h/1h; dom., 14h/22h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

NOVOS

Sede261

Com seleção de rótulos que muda toda semana e inclui sempre 20 opções, o bar de vinhos reúne amigos e casais. As taças têm preços a partir de R$ 20, caso do branco espanhol Arindo e do tinto italiano Cascina Ballarin. A casa não tem cardápio, mas, aos sábados, serve ostras frescas de Santa Catarina (R$ 29, 6 unid.). R. Benjamim Egas, 261, Pinheiros. 17h/23h (sáb., 14h/22h; fecha dom. a 4ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

ALTAS HORAS

Filial

As paredes do bar, aberto desde 2000, são repletas de garrafas – entre elas, mais de 50 rótulos de cachaça. O chope Brahma (R$ 8,60, claro; R$ 10,60, black) faz sucesso até tarde da noite. Da cozinha chegam comidas reconfortantes, como o caldinho ‘Genial’ (R$ 20), com mandioca, camarão e queijo gorgonzola, e a tigelinha de galinha e alho-poró (R$ 22), além de petiscos, como o bolinho de arroz (R$ 30, 8 unid.). R. Fidalga, 254, Pinheiros, 3813-9226. 16h/3h30 (6ª, 16h/4h30; sáb., 12h/4h30; dom., 12h/2h). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Pinheirinho

Mais de 30 tipos de espetinho compõem o cardápio, como o de carne e o de linguiça picante. Cada um custa R$ 9,90, mas é possível pedir um combo com três (R$ 24,90, com farofa, vinagrete e pão) ou quatro (R$ 33,60, com farofa, pão, vinagrete e molho barbecue). Croquetes, pastéis, berinjela e abobrinha também entram nos espetos. Para acompanhar, peça cerveja (Serramalte, Original e Budweiser, R$ 11,90) ou a caipirinha, que pode ser de abacaxi, manga, morango e maracujá (R$ 18,90, com cachaça; R$ 20,90, com vodca). R. dos Pinheiros, 1.183, Pinheiros, 3031-2659. 12h/1h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Eu Tu Eles

Luz baixa, parede de taipas e piso de tábuas largas criam o ambiente que recebe bandas de pop rock ao vivo todos os dias. O cardápio, bem brasileiro, inclui escondidinho de carne-seca com mandioca (R$ 40). Av. Brig. Faria Lima, 2.902, Jd. Paulistano, 3071-4535. 18h/2h (3ª, 18h/1h; sáb. e dom., 16h/0h; fecha 2ª). R$ 9/R$ 15. Cc.: todos. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

75 Beer

O bar é também um empório. Além de servir chopes como o ‘Berggren’ (R$ 8,90, 330 ml), vende mais de 120 rótulos de cervejas nacionais e importadas, incluindo diversas IPA. Experimente os ‘Buffalo Wings’ (R$ 39), tulipas de frango frito, molho apimentado e blue cheese. Av. Dr. Guilherme Dumont Villares, 693, Jd. Londrina, 2528-2302. 17h/0h (6ª e sáb., 17h/1h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

CHOPERIAS

The Joy

Fica em frente ao Mackenzie e atrai universitários e veteranos na faixa dos 30 anos, principalmente dos cursos de direito e economia. O cardápio lista de dez a 12 tipos de chope, como Heineken (R$ 10, 330 ml) e o irlandês Guinness (R$ 28,90, 500 ml). Entre os petiscos, prove o panini ‘Joy’ (R$ 28,90), recheado com carne-seca e muçarela. R. Maria Antônia, 330, V. Buarque, 3628-0690. 11h30/1h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Lira

Há duas mesas coletivas e cadeirinhas de praia que são a marca do bar, voltado a cervejas artesanais. A Camale IPA (R$ 29, 500 ml) vai bem com tábuas montadas com queijos brasileiros (R$ 12, 30g; R$ 15, 50g) e embutidos (R$ 12, 30g; R$ 15, 50g) e com o carro-chefe da casa – o sanduíche de porco (R$ 35), com costela e fraldinha suína desfiada, queijo serra do lopo e chutney de maçã e pera. Conta com uma carta de vinhos nacionais (R$ 60/R$ 105). R. Marquês de Itu, 1.039, S. Cecília, 2528-3786. 12h/23h (dom., 14h/20h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

JAPONÊS

Kintaro

Durante o dia, enquanto serve pastéis e coxinhas (R$ 5, cada), dona Liria Higuchi prepara os tira-gostos deste boteco japonês. Por R$ 15, escolha até dois dos petiscos frios da vitrine, como sardinha agridoce e mariscos. Entre os quentes, dobradinha e costela com missô. Para acompanhar, cervejas Original e Serramalte (R$ 13) são servidas pelos filhos da anfitriã, Taka e Yoshi. À noite, os pastéis e coxinhas vêm em porções (R$ 15). R. Thomaz Gonzaga, 57, Liberdade, 3277-9124. 8h/23h (6ª, 8h/0h; sáb., 8h/ 21h; fecha dom.). Cc.: não aceita. Cd.: não aceita.

MÚSICA AO VIVO

Bar Brahma

Instalada na esquina mais famosa da cidade, a casa, inaugurada em 1948, tem espelhos no salão principal, um charmoso mezanino e belíssimos lustres da época. Há shows todos os dias. O chope Brahma (R$ 9,20, claro; R$ 11,40, black), da marca que dá nome ao bar, é onipresente nas mesas. Para comer, peça a picanha servida na pedra (R$ 109). Av. São João, 677, República, 2039-1250. 11h/1h (6ª, 11h/2h; sáb., 12h/2h; dom., 11h/0h). Couv. art.: R$ 10/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Café Piu Piu

Em funcionamento desde 1983, a casa continua sempre cheia de gente interessada na programação musical, com bandas cover de rock, pop e blues. Além do mezanino, o balcão é um bom local para assistir aos shows. No cardápio, beirutes (R$ 23/R$ 30) e a porção de latkes, bolinhos de batata ralada (R$ 22), são boas opções para acompanhar o chope Brahma (R$ 10). R. 13 de Maio, 134, Bela Vista, 3258-8066. 20h30/0h (5ª, 21h30/2h; 6ª e sáb., 21h30/4h; dom. 20h30/0h; fecha 2ª). Couv. art.: R$ 15/R$ 40. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

VARIADOS

Athenas Café

O salão amadeirado fica em uma disputada esquina, pertinho do cinema Espaço Itaú. Boa opção para jantar ou para petiscar, a casa serve chope Brahma (R$ 7,90, claro; R$ 9,20, black). O sanduíche ‘Santorini’ (R$ 34) leva tiras de filé mignon, muçarela e bacon na baguete e é acompanhado por batatas fritas gorduchas. R. Augusta, 1.449, Cerqueira César, 3262-1945. 7h/2h30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Casa na Praia

A entrada do bar, com piso de pedrinhas que simulam a areia da praia, convida o cliente para aproveitar o local arejado tomando um chope. Pode ser Amstel (R$ 8,10, claro) ou Heineken (R$ 8,30, claro). Para manter o clima de praia, as sugestões são a casquinha de siri (R$ 17,90) e a porção de iscas de abadejo (R$ 42). R. Dr. Amâncio de Carvalho, 329, V. Mariana, 5082-5002. 11h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Guarita

Após um corredor com balcão baixo e assentos para a rua, um espaço rústico e aconchegante abriga uma decoração de iluminação baixa, com mesas esparsas e barris. Lá são servidos quitutes como o bolovo (R$ 9,90), com carne bem temperada e massa crocante por fora e por dentro. O ‘Gaelito’ (R$ 30), com bourbon, Campari, Carpano clássico, Brasilberg, spray de vermute seco e óleo de pequi, é uma boa opção de drinque. R. Simão Álvares, 952, Pinheiros, 3360-3651. 18h/2h (sáb., 17h/3h; dom., 17h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.